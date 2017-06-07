Аэропорт Краснодара презентовал новую взлетную полосу
Сотрудники краснодарского аэропорта устроили проверку новой
Сотрудники краснодарского аэропорта устроили проверку новой
На ней только недавно высохла разметка и не успели коснуться шасси самолёта. Хотя, один — весьма необычный — всё же взял разгон.
Первыми на новой
Бежать им примерно полкилометра. А спешили к финишу, будто опаздывали на самолет.
Всего же длина новой взлетной полосы 3000 метров, ширина — 60 метров. Так что принимать на ней теперь могут огромные лайнеры. Да и в целом введение в строй новой полосы позволит расширить ассортимент самолётов и направлений.
— В будущем после открытия это позволит аэропорту «Краснодар» принимать воздушные суда большего размера, чем на данный момент. Также расширится количество
И вот на новой полосе появляется первый самолёт. Построили его из те же участники забега. Взлететь ему, конечно, не удалось. Но выстроить фигуру по размеру небольшого пассажирского лайнера всё же получилось. А вот когда настоящий первый самолёт с этой