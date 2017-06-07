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18:10 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Аэропорт Краснодара презентовал новую взлетную полосу

Сотрудники краснодарского аэропорта устроили проверку новой взлётно-посадочной полосе.

На ней только недавно высохла разметка и не успели коснуться шасси самолёта. Хотя, один — весьма необычный — всё же взял разгон.

Первыми на новой взлетно-посадочной полосе скорость набирают сотрудники аэропорта. Вместо служебной формы — спортивная. Около пятисот агентов по регистрации, инспекторов по досмотру и сотрудников аэродромной службы заняли место не на рабочем месте.

Бежать им примерно полкилометра. А спешили к финишу, будто опаздывали на самолет.

Всего же длина новой взлетной полосы 3000 метров, ширина — 60 метров. Так что принимать на ней теперь могут огромные лайнеры. Да и в целом введение в строй новой полосы позволит расширить ассортимент самолётов и направлений.

— В будущем после открытия это позволит аэропорту «Краснодар» принимать воздушные суда большего размера, чем на данный момент. Также расширится количество взлётно-посадочных операций в час. На данный момент она составляет 9 посадок и 9 взлётов. И, конечно же, эти характеристики позволят расширить нам географию полётов, — прокомментировала Анна Шалимова, официальный представитель «Базэл Аэро».

И вот на новой полосе появляется первый самолёт. Построили его из те же участники забега. Взлететь ему, конечно, не удалось. Но выстроить фигуру по размеру небольшого пассажирского лайнера всё же получилось. А вот когда настоящий первый самолёт с этой взлетно-посадочной полосы отправится в рейс, пока держат в тайне.

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