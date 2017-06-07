Строительство третьего камского моста начнется после 2022 года

Третий мост через Каму начнут строить в Перми не раньше 2022 года, заявил журналистам министр транспорта края Николай Уханов.

Сейчас горадминистрация просчитывает возможные варианты расположения путепровода. Они будут известны до конца 2017 года, передает «Уралинформбюро».

Пока приоритетная задача регионального минтранса — реализация первого этапа реконструкции улицы Строителей от Вишерской до Куфонина. Это позволит разгрузить существующие Коммунальный и Красавинский мосты. К работам необходимо приступить уже в этом году.