Заказчик: строящийся мост в Крым способен выдержать землетрясение

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Строящийся мост через Керченский пролив способен выдержать землетрясение магнитудой выше 9, сообщил первый заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» (заказчик строительства) Виталий Вересович.

«Конструктив моста таков, что может выдержать и землетрясение выше 9 баллов. С учетом этого применение взрывчатых веществ с целью вывода моста из строя значительно затруднено», — приводит пресс-служба заказчика слова Вересовича.

Ранее сообщалось, что на строительной площадке моста прошла антитеррористическая тренировка с привлечением спецслужб.

Вересович подчеркнул, что разработан целый комплекс мероприятий по недопущению нанесения угрозы ни с моря, ни с воздуха, ни с берега.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.