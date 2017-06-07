Страховым организациям Беларуси закроют расчеты в валюте
С целью ограничения использования валюты на территории Беларуси Нацбанк принял решение больше не выдавать страховым организациям разрешения на прием от клиентов валюты.
С целью ограничения использования валюты на территории Беларуси Нацбанк принял решение больше не выдавать страховым организациям разрешения на прием от клиентов валюты.
Как сообщила
При этом ранее выданные разрешения будут действительны до окончания срока их действия.
Как сообщалось, Национальный банк ранее прекратил выдачу новых и продление действующих разрешений на использование иностранной валюты при оказании физическим лицам услуг по перевозке авиатранспортом и медицинских услуг.
Данные решения направлены также на минимизацию секторального регулирования отдельных видов деятельности для обеспечения равных условий конкуренции.
Национальный банк совместно с правительством продолжат реализацию пакетных мер по дедолларизации экономики параллельно с дальнейшей либерализацией валютного рынка.