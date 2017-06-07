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16:59 (мск), источник: Tengrinews

В Казахстане продолжает дешеветь жилье

В Казахстане сохраняется тенденция снижения цен на жилье, сообщает «Крыша».

Источник: Tengrinews

По данным портала, в мае средняя цена нового жилья составила 249 тысяч тенге за 1 квадратный метр, что на 0,4 процента меньше, чем в апреле. Данные Комитета по статистике Казахстана говорят о том, что на фоне общей стагнации максимальное снижение запросов застройщиков отмечено в Павлодаре (-14,4 процента).

Также цены уменьшились в Алматы (-2,4 процента). В Астане и Шымкенте новостройки, напротив, подорожали на 1,2 и 0,5 процента соответственно. Самая высокая стоимость первичного жилья отмечена в Алматы (333,2 тысячи за квадратный метр), Атырау (326,3 тысячи) и Астане (318,6 тысячи), минимальная — в Талдыкоргане и Жезказгане (90 тысяч тенге). В то же время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средние цены на новое жилье уменьшились на 1,4 процента.

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Максимальное снижение произошло в Павлодаре (-13,9 процента), а максимальное увеличение — в Усть-Каменогорске (+7,6 процента). Стоимость вторички в прошлом месяце составила 187,9 тысячи за квадратный метр, снизившись по сравнению с апрелем на 0,2 процента. Так, аппетиты продавцов уменьшились в Павлодаре (-1,5 процента), Астане (-1,2 процента) и Актобе (-0,3 процента). Максимальные запросы собственников отмечены в Алматы (337,1 тысячи за квадратный метр), Актау (315 тысяч) и Астане (314,5 тысячи), минимальные — в Кызылорде (123,6 тысячи), Жезказгане (142,3 тысячи) и Актобе (152,9 тысячи).

По сравнению с маем 2016 года цены на вторичное жилье в Казахстане снизились на 2,1 процента. Крайние показатели отмечены в Кокшетау (-11,7 процента) и Алматы (+5,8 процента). Что касается рынка аренды, то средняя ставка в прошлом месяце составила 1 290 тенге за квадратный метр.

По сравнению с апрелем изменений не произошло. Самая высокая плата за наем зафиксирована в Астане (2 358 тенге), Алматы (2 267) и Актау (2 016), низкая — в Таразе (895 тенге), Жезказгане (910) и Кызылорде (995).

В годовом исчислении (май 2017 года к маю 2016 года) стоимость аренды в РК выросла на 1,1 процента. Предельные показатели отмечены в Кокшетау (-3,4 процента) и Кызылорде (+8,4 процента).

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