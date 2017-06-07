Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Названа страна, не вернувшая России 1 миллиард долларов займа
Семилетняя девочка собрала для спасшей ее папу больницы 7 миллионов рублей
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли крупные потери – СМИ
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
17:21 (мск), источник: РИА Крым

Вице-премьер Крыма предлагает ввести должность «тайного посетителя пляжей»

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости (Крым). С целью своевременного выявления проблем в части доступности пляжных территорий в муниципалитетах предлагается ввести должность «тайного посетителя пляжей». С таким предложением выступил заместитель председателя Совета министров РК Виталий Нахлупин в ходе селекторного совещания с главами муниципальных образований.

Источник: РИА "Новости"

«У меня предложение: давайте введем такую должность (я это с юмором говорю) как “тайный посетитель пляжной территории”. Кировский район посещает соседний район, соседний район посещает Кировский район, Ялта посещает Алушту, Алушта посещает Ялту. Тогда, поверьте мне, у вас будет совершенно другая информация в части недоступности пляжей», — обратился Нахлупин к министру курортов и туризма Крыма Сергею Стрельбицкому.

Данным предложением вице-премьер отреагировал на информацию главы Минкурортов о том, что главы муниципальных образований отчитываются об отсутствии проблем с доступностью пляжей на своих территориях.

«Мы разослали во все муниципалитеты письма с просьбой показать нам те пляжные территории, которые сегодня ограничены в доступе. Ни одна территория не сказала, что у них есть проблемы. То есть таких проблем не существует ни в Ялте, ни в Алуште, ни в Евпатории, ни в Саках — нигде», — сказал министр.

Нахлупин в свою очередь подверг сомнению достоверность этих данных.

«У главы Республики Facebook ломится от того, что такие места у нас в Крыму есть, как ни прискорбно это признавать. И мы должны принимать адекватные меры», — подчеркнул вице-премьер.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов
Трамп выбрал кандидата на пост нового директора ФБР
Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета нашли в море
В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине
Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапрому
Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta АВТОВАЗ начал серийное производство двухтопливной версии седана Lada Vesta, которая получила приставку CNG
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
Конституционный суд защитит покупателей бесхозных квартир
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь