Вице-премьер Крыма предлагает ввести должность «тайного посетителя пляжей»

«У меня предложение: давайте введем такую должность (я это с юмором говорю) как “тайный посетитель пляжной территории”. Кировский район посещает соседний район, соседний район посещает Кировский район, Ялта посещает Алушту, Алушта посещает Ялту. Тогда, поверьте мне, у вас будет совершенно другая информация в части недоступности пляжей», — обратился Нахлупин к министру курортов и туризма Крыма Сергею Стрельбицкому.

Данным предложением вице-премьер отреагировал на информацию главы Минкурортов о том, что главы муниципальных образований отчитываются об отсутствии проблем с доступностью пляжей на своих территориях.

«Мы разослали во все муниципалитеты письма с просьбой показать нам те пляжные территории, которые сегодня ограничены в доступе. Ни одна территория не сказала, что у них есть проблемы. То есть таких проблем не существует ни в Ялте, ни в Алуште, ни в Евпатории, ни в Саках — нигде», — сказал министр.

Нахлупин в свою очередь подверг сомнению достоверность этих данных.