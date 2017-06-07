В Воронежской области откроют российско-ирландский центр по выращиванию поросят
Каменское предприятие выведет регион на новый уровень в селекции и генетике.
Каменское предприятие выведет регион на новый уровень в селекции и генетике.
Центр станет вторым племенным репродуктором генетики Hermitage PIC (первый — в Вологодской области) и одним из крупнейших в России. Предприятие будет поддерживать высочайший генетический уровень поголовья за счет программы закрытого разведения BLUP BreedDirect и регулярного завоза семенного материала элитных хряков GGP с хрячников в Ирландии и Великобритании.
— Это мой первый и достаточно краткий визит в Воронеж. Цель моего визита — оказать поддержку совместному проекту ирландской компании Hermitage Genetics и предприятию ООО «Специализированное хозяйство “Каменка”». Это хороший пример
Соглашение о создании нового предприятия заключили в сентябре 2016 года. В конце апреля 2017 года на новый репродуктор завезли 987 элитных свинок GGP материнских и терминальных пород с высокими племенными индексами и 60 хряков GGP пород (крупная белая, ландрас, дюрок, максгро, хайрок и ДМ). Предприятие оснастили передовыми технологиями, чтобы обеспечить высокопродуктивным элитным поголовьем хозяйства по всей России. На репродукторе начался процесс осеменения. Вторая поставка свиней запланирована на июль 2017 года, а первые продажи племенных свиней — на
По словам Алексея Гордеева, встреча с послом позволит укрепить
— Мы будем регионом, производящим не только товарную продукцию (свинину), но и будем продавать поголовье свиней по всей стране. Это проект, который близок к науке. Конечно, необходимо расширять сотрудничество Ирландии и России и в образовании, и в науке. Это позволит нам существенно интенсифицировать наши отношения, — отметил глава региона.Фото —
В конце встречи Эдриан МайДэйл заявил, что вернется в Воронеж:
— У меня была возможность совершить небольшую поездку по городу. Я вижу, что это прекрасный город, и у нас есть хорошие возможности для сотрудничества.