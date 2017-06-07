В Воронежской области откроют российско-ирландский центр по выращиванию поросят

Селекционно-генетический центр на 2,6 тыс чистопородных свиноматок официально откроется в Каменском районе Воронежской области осенью 2017 года. Об этом стало известно на встрече губернатора Алексея Гордеева и чрезвычайного и полномочного посла Ирландии в России Эдриана МакДэйда в среду, 7 июня.

Центр станет вторым племенным репродуктором генетики Hermitage PIC (первый — в Вологодской области) и одним из крупнейших в России. Предприятие будет поддерживать высочайший генетический уровень поголовья за счет программы закрытого разведения BLUP BreedDirect и регулярного завоза семенного материала элитных хряков GGP с хрячников в Ирландии и Великобритании.

— Это мой первый и достаточно краткий визит в Воронеж. Цель моего визита — оказать поддержку совместному проекту ирландской компании Hermitage Genetics и предприятию ООО «Специализированное хозяйство “Каменка”». Это хороший пример российско-ирландского сотрудничества, который принесет большую выгоду обеим сторонам, — отметил Эдриан МайДэйл.

пресс-центр

Фото —правительства Воронежской области

Соглашение о создании нового предприятия заключили в сентябре 2016 года. В конце апреля 2017 года на новый репродуктор завезли 987 элитных свинок GGP материнских и терминальных пород с высокими племенными индексами и 60 хряков GGP пород (крупная белая, ландрас, дюрок, максгро, хайрок и ДМ). Предприятие оснастили передовыми технологиями, чтобы обеспечить высокопродуктивным элитным поголовьем хозяйства по всей России. На репродукторе начался процесс осеменения. Вторая поставка свиней запланирована на июль 2017 года, а первые продажи племенных свиней — на март-апрель 2018 года.

По словам Алексея Гордеева, встреча с послом позволит укрепить торгово-экономические отношения между Ирландией и Россией, в том числе и Воронежской областью. По мнению губернатора, работа репродуктора позволит Воронежской области выйти на новый уровень в селекционной и генетической работе.

— Мы будем регионом, производящим не только товарную продукцию (свинину), но и будем продавать поголовье свиней по всей стране. Это проект, который близок к науке. Конечно, необходимо расширять сотрудничество Ирландии и России и в образовании, и в науке. Это позволит нам существенно интенсифицировать наши отношения, — отметил глава региона.

пресс-центр

Фото —правительства Воронежской области

В конце встречи Эдриан МайДэйл заявил, что вернется в Воронеж:

— У меня была возможность совершить небольшую поездку по городу. Я вижу, что это прекрасный город, и у нас есть хорошие возможности для сотрудничества.