Подрядчик отказывается реконструировать шоссе Авиаторов в Волгограде

Причин отказа от работ две: первая в том, что дорожникам не платят за уже проведенные работы и вторая состоит в том, что уже сделанные участки не принимаются приемной комиссией. Согласно информации Ульянова, подрядчик уже направил в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области письменное уведомление о приостановке работ.

«Суть в том, — поясняет Алексей Ульянов, — что фактически существует два плана реконструкции дороги, пролегающей через Гумрак. “Дорстройсервис” работал по первому из них. Однако когда жители поселка начали возмущаться по поводу уровня дороги и шумозащитных экранов, проект принялись пересогласовывать и давить на подрядчика. Но все изменения требуют дополнительных расходов, которые нечем покрывать. Начались претензии к подрядчику, который не был в курсе так называемого второго проекта реконструкции дороги через Гумрак».

— Компания официально уведомила областную власть, что приостанавливает работы на шоссе Авиаторов в поселке Гумрак. Возникает множество вопросов к комитету по строительству Волгоградской области: что они делали все это время, почему не остановили строительство и не согласовали новый проект, когда это еще можно было сделать, — это полный беспредел. Это отношение как людям, так и к крупным компаниям, которые приходят в регион, — комментирует ситуацию активист. — Вы заметьте: компания 10 лет успешно строит дороги в других регионах, здесь у них все плохо и все не так.

Сейчас на стадии готовности около 60 процентов работ. Кто будет их продолжать и какова судьба единственной дороги, соединяющей город с аэропортом в преддверии Чемпионата мира, — об этом можно только догадываться.