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11:04 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Сумма коммерческих кредитов Нижнего Новгорода увеличилась за май 2017 года на 17%

Сумма коммерческих кредитов Нижнего Новгорода увеличилась за май 2017 года на 17%. Данные о размере муниципального внутреннего долга областного центра опубликованы на сайте департамента финансов городской администрации.

Согласно размещенной информации, общая сумма долга за май текущего года не изменилась и остается равной 7,75 млрд рублей. При этом объем банковских кредитов увеличился на 17% — с 6,2 до 7,3 млрд рублей. Сумма бюджетных кредитов уменьшилась почти в 1,7 раза — с 1,55 млрд рублей до 450 млн рублей.

Напомним, что 22 февраля 2017 года, Дума Нижнего Новгорода согласовала размещение облигаций на 5 млрд рублей. Директор департамента финансов Юрий Мочалкин тогда отмечал, что этими средствами будут замещены «краткосрочные» банковские кредиты с самыми высокими процентными ставками.

Более года назад — в ноябре 2015 года — Дума Нижнего Новгорода увеличила предельный объем муниципального долга с 70% до 80%. В проекте бюджета на 2016 год администрация прогнозировала рост муниципального долга до 9,1 млрд рублей к 2017 году.

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