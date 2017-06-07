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18:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму с 1 июля подорожает коммуналка

Тариф на свет и воду вырастет на 15%

Крымчане с 1 июля будут больше платить за коммунальные услуги. Грядет очередное повышение цен на свет и воду, по каждой из позиций тариф вырастет на 15%. Тариф на тепло — на 10,3%.

Напомним, предыдущее подорожание коммунальных услуг произошло 1 января 2017 года. Электроэнергия подорожала на 15%, тепло на 9,6%, газ на 10%, вода на 15%.

Чиновники успокаивают крымчане тем, что жители полуострова уже который год платят не по полному тарифу. Разницу между экономически обоснованным тарифом и утвержденным для населения компенсирует государство. Кроме того, процесс доведения тарифов до средних по Южному федеральному округу происходит постепенно, чтобы не шокировать людей резким скачком цен.

Несмотря на то, что с 2014 года тарифы поднимают по два-три раза в год, власти говорят, что цены у нас по сравнению с тем же Краснодаром, невысокие. Например, по теплу мы отстаем от соседей примерно на 45−50% процентов, а по воде на 32−37%.

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