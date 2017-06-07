В Крыму с 1 июля подорожает коммуналка

Крымчане с 1 июля будут больше платить за коммунальные услуги. Грядет очередное повышение цен на свет и воду, по каждой из позиций тариф вырастет на 15%. Тариф на тепло — на 10,3%.

Напомним, предыдущее подорожание коммунальных услуг произошло 1 января 2017 года. Электроэнергия подорожала на 15%, тепло на 9,6%, газ на 10%, вода на 15%.

Чиновники успокаивают крымчане тем, что жители полуострова уже который год платят не по полному тарифу. Разницу между экономически обоснованным тарифом и утвержденным для населения компенсирует государство. Кроме того, процесс доведения тарифов до средних по Южному федеральному округу происходит постепенно, чтобы не шокировать людей резким скачком цен.