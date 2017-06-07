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21:01 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В республике взлетели цены на овощи

Резкое повышение цен на овощи временное и связано с дождливой погодой в странах-поставщиках.

Источник: ГТРК Башкортостан

Уже со следующей недели стоимость тех же картофеля, моркови и капусты будет существенно снижаться, обещают оптовики. Гульшат Валеева узнавала, где дешевле покупать овощи уже сейчас.

Постоянных покупателей этого рынка сегодня ждал неприятный сюрприз. Прежних цен на овощи здесь больше нет. Одни продавцы предусмотрительно убрали ценники, более «смелые» целый день выслушивают недовольство клиентов.

Реализаторы товара пожимают плечами: нового завоза овощей в Уфу — нет. Отсюда и повышение цен на то, что осталось на складах. Цены на овощи в крупных сетевых магазинах — не ниже рыночных, а где-то и существенно выше. Правда, покупатели в эти дни могут найти выгодные акции на тот или иной продукт.

В таких случаях стоимость овощей гораздо ниже средней по городу. А это уже официальные данные от Башстата.

Последние две недели цены меняются не в пользу покупателей. За семь дней июня, к примеру, некоторые овощи и фрукты подорожали на 10−13 процентов. В лидерах по повышению — картофель и капуста.

Представители главной оптовой базы Уфы потребителей успокаивают: поставки овощей уже возобновились. Трудности были из-за дождя, который мешал уборке урожая с полей Центральной Азии, откуда собственно и привозят эти продукты. Сейчас погода там нормализовалась.

Оптовики предсказывают и постепенное снижение цен, которое покупатели смогут заметить в ближайшие дни. Те же помидоры, к примеру, на складах уже подешевели. Их оптовая стоимость колеблется в районе 65−70 рублей за килограмм.

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