Чума свиней: Беларусь ограничила ввоз свинины из двух областей Украины

Республика Беларусь ввела временные ограничения на импорт свинины из Полтавской и Одесской областей в связи со вспышками на этих территориях острого вирусного заболевания животных — африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом говорится в указаниях, размещенных на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, датированных 29 мая.

«По информации Международного эпизоотического бюро от 26 мая и 29 мая 2017 года, на территории Полтавской и Одесской областей Украины зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней», — говорится в документе.

Согласно сообщению, запрет распространяется на импорт живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рого-копытного и кишечного сырья, щетины, мяса диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных. Также ведомство ввело ограничения на ввоз украинских кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, а также оборудования, используемого для перевозки, содержания, убоя и разделки свиней.

В указаниях отмечается, что ограничения также распространяются на корма для кошек и собак, изготовленные из свиноводческого сырья.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Беларусь ввела временные ограничения на импорт свинины из Винницкой области.

С начала 2017 года в Украине зарегистрировано 75 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 6 июня на территории Украины ветеринары зарегистрировали 221 вспышку АЧС в 23 областях.

По итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине более 200 вспышек АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.