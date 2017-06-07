25 новых автобусов придут на смену трамваям и троллейбусам в Волгограде

В пресс-службе администрации Волгограда поясняют, что автобусы поступят в оперативное управление МУП «Метроэлектротранс». По словам чиновников, этот транспорт будет задействован, если в силу технической неисправности трамвай или троллейбус не смогут продолжить работу. Судя по количеству закупаемых автобусов ради этой цели, такие обстоятельства вскоре станут актуальными.

В 2015 — 2016 годах город при поддержке федерального и регионального бюджетов снабдил предприятие МУП «ВПАТП-7» 84 современными автобусами большой вместимости. Еще 20 автобусов прибыли в мае.