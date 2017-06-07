Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Пенсии в России предложили платить иначе
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Я узнала уже после": Орбакайте о сердечном приступе Пугачевой
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли потери
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Глюкоза опубликовала фото с разбитой губой и синяками - СМИ
Табаков и другие клиенты банка лишились миллионов
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10Шестидневная война
15Последствия урагана в Москве
19:35 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

25 новых автобусов придут на смену трамваям и троллейбусам в Волгограде

Электронный аукцион на закупку низкопольных автобусов для МУП «Метроэлектротранс» объявят в июне в Волгограде, сообщает ВДТВ.

В пресс-службе администрации Волгограда поясняют, что автобусы поступят в оперативное управление МУП «Метроэлектротранс». По словам чиновников, этот транспорт будет задействован, если в силу технической неисправности трамвай или троллейбус не смогут продолжить работу. Судя по количеству закупаемых автобусов ради этой цели, такие обстоятельства вскоре станут актуальными.

В 2015 — 2016 годах город при поддержке федерального и регионального бюджетов снабдил предприятие МУП «ВПАТП-7» 84 современными автобусами большой вместимости. Еще 20 автобусов прибыли в мае.

Также в 2017 году частный перевозчик в рамках муниципально-частного партнерства поставил в Волгоград еще 164 низкопольных автобуса большой вместимости. Все они оборудованы ГЛОНАСС и системами климат-контроля. И вот еще 25.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов
Трамп выбрал кандидата на пост нового директора ФБР
В самолете ВВС Мьянмы находились 122 человека, включая 15 детей
В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине
Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапрому
Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»
Серийный выпуск модернизированных Ту-160 начнется в 2021 году
Спорт
Сборная РФ объявила окончательную заявку на Кубок конфедераций В списке из 23 фамилий не оказалось Романа Зобнина, Марио Фернандеса, Алана Дзагоева и Артема Дзюбы
Авто
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta АВТОВАЗ начал серийное производство двухтопливной версии седана Lada Vesta, которая получила приставку CNG
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
Слушания по реновации в Госдуме: что уже известно
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь