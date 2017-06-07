25 новых автобусов придут на смену трамваям и троллейбусам в Волгограде
Электронный аукцион на закупку низкопольных автобусов для МУП «Метроэлектротранс» объявят в июне в Волгограде, сообщает ВДТВ.
Электронный аукцион на закупку низкопольных автобусов для МУП «Метроэлектротранс» объявят в июне в Волгограде, сообщает ВДТВ.
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В 2015 — 2016 годах город при поддержке федерального и регионального бюджетов снабдил предприятие МУП «ВПАТП-7» 84 современными автобусами большой вместимости. Еще 20 автобусов прибыли в мае.
Также в 2017 году частный перевозчик в рамках