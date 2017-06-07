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20:24 (мск), источник: Интерфакс

Серийное производство модернизированных Ту-160 начнется в 2021 году

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU — Казанский авиационный завод приступил к изготовлению лонжерона для первого серийного стратегического ракетоносца Ту-160М2, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня знаменательный для завода день — осуществляется первая промышленная или боевая сварка лонжерона для первого серийного самолета. Будем ждать результатов — комиссия проверит качество всех швов, доложит нам. Все предварительные сварки показывали, что технология восстановлена», — сказал Борисов журналистам в ходе посещения завода.

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Он отметил, что Минобороны подтверждает ранее заявленные сроки: вылет первого самолета намечен на 2018 год, а начало серийного производства — на 2021 год.

«Почему мы подняли вопрос воспроизводства этого самолета? Потому что ничего лучшего на сегодняшний день авиационной промышленностью, пожалуй, не только отечественной, но и мировой, не создано. Этот шаг дает возможность быстро восстановить ресурс дальней авиации. Сегодня без воспроизводства этой модели уже в новом облике поднять эффективность и исправность этих самолетов просто невозможно», — сказал Борисов.

Ранее генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов сообщил «Интерфаксу», что опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2 появится в 2019 году.

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