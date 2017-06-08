Летом уральские школьники смогут заработать больше родителей
Каждый год на Среднем Урале через службу занятости находят место до 20 тысяч школьников, готовых подработать летом. Региональный бюджет выделяет на это около 16,5 миллиона рублей.
Каждый год на Среднем Урале через службу занятости находят место до 20 тысяч школьников, готовых подработать летом. Региональный бюджет выделяет на это около 16,5 миллиона рублей.
Средняя зарплата ребят составляет 7,5 тысячи, плюс бонус от бюджета в размере 1−1,5 тысячи. Нужно понимать, что подростки заняты неполный день, если перевести стоимость их
Направление очень востребованное: на первые числа июня было заключено уже порядка восьми тысяч договоров на создание рабочих мест для несовершеннолетних, что составляет почти половину от плана. Еще сложнее попасть в трудовые отряды, которые организуются в каждом районе Екатеринбурга. Здесь подростки получают раза в два меньше, зато для них предусмотрена досуговая программа, питание за счет муниципального бюджета, а также впервые в этом году в рамках оздоровительной кампании выделены деньги на оплату труда (в помощь работодателю).
К слову, бытует мнение: чтобы месяц поработать, подростку нужно вдвое дольше собирать справки. С этим вопросом «РГ» обратилась к участнику трудового отряда Ленинского района Екатеринбурга Максиму Скорику.
— В первый раз действительно нужно приложить чуть больше сил, чтобы оформить в банке лицевой счет, куда будет приходить зарплата, собрать медицинские документы вкупе с прививочным сертификатом. Да, это занимает некоторое время, но никак не два месяца, — опроверг стереотипы юноша. — Если ты понимаешь, для чего это делаешь, не так все страшно.
— Не секрет, что со стороны подростков очень большая потребность в летнем заработке, но бизнес не дает такой отклик, какой хотелось бы. Чтобы поднять предпринимательский интерес, нужно решать вопрос о преференциях на уровне Федерации, — считает Наталия Бордюгова, заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области. — Мы направляли в профильное министерство предложения, они рассматриваются. Тема животрепещущая, потому что параллельно решает проблему правонарушений среди несовершеннолетних.
В частности, по словам эксперта, активно обсуждается возможность введения так называемой квоты на трудоустройство подростков (по аналогии с квотой на трудоустройство инвалидов). Но пока нельзя сказать, когда это будет воплощено в реальность.
— С учетом того количества обременений, которые накладываются на работодателя (получить спецразрешение, организовать определенные условия труда, сокращенная рабочая неделя), ничем иным, как социальной ответственностью бизнеса, это не назовешь, — прокомментировали сегодняшнее положение вещей в уральском представительстве HeadHunter.
— Все понимают, что налоговые преференции — самый сильный метод воздействия на работодателей. Но, даже не имея его, можно вовлекать бизнес в работу с молодежью, рассказывая о преимуществах сотрудничества, — делится опытом Юлия Омелькова, представитель комитета молодежной политики Екатеринбурга. — Как правило, предприниматели боятся элементарных вещей, решение которых давно найдено: с оформлением большого пакета документов могут помочь и наши специалисты.
Есть отклик и от крупных промпредприятий (УГМК, завод имени Калинина, Уралтрансмаш и другие), которые осознают свою роль в формировании кадрового потенциала.
Мнение.
Иван Богданов, заместитель председателя Костромской областной Думы:
— Надо взглянуть на проблему глубже, с точки зрения профориентации. У нас в регионе есть показательный пример: швейное предприятие, где ученики получают до 20 тысяч рублей. Надо ли говорить, что конкуренция среди подростков очень большая? Уже много лет почти все, кто прошел первоначальную швейную подготовку, остаются в профессии. Поэтому в идеале нужна государственная программа с перечнем специальностей для летней занятости школьников, которая воспринималась бы как пятая трудовая четверть.
Справка «РГ».
Чтобы устроиться на предприятие, несовершеннолетнему необходимо представить паспорт или свидетельство о рождении, трудовую книжку и СНИЛС (за исключением случаев, когда человек нанимается впервые), справку о состоянии здоровья, направление из центра занятости населения. Ребятам моложе 16 лет нужно еще письменное согласие одного из родителей и органа опеки. Продолжительность трудовой недели для сотрудников 14−16 лет в период каникул не превышает 24 часов, 16−18 лет — 35 часов. В течение учебного года эти нормы уменьшаются вдвое. Запрещается использовать несовершеннолетних на работах с вредными и (или) опасными условиями, под землей, в игорном бизнесе, ночных клубах, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации компании) допускается только с согласия Гострудинспекции и комиссии по делам несовершеннолетних.