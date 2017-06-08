Летом уральские школьники смогут заработать больше родителей

Средняя зарплата ребят составляет 7,5 тысячи, плюс бонус от бюджета в размере 1−1,5 тысячи. Нужно понимать, что подростки заняты неполный день, если перевести стоимость их человеко-часа на стандартную 40-часовую рабочую неделю, доход получится выше, чем у родителей.

Направление очень востребованное: на первые числа июня было заключено уже порядка восьми тысяч договоров на создание рабочих мест для несовершеннолетних, что составляет почти половину от плана. Еще сложнее попасть в трудовые отряды, которые организуются в каждом районе Екатеринбурга. Здесь подростки получают раза в два меньше, зато для них предусмотрена досуговая программа, питание за счет муниципального бюджета, а также впервые в этом году в рамках оздоровительной кампании выделены деньги на оплату труда (в помощь работодателю).

К слову, бытует мнение: чтобы месяц поработать, подростку нужно вдвое дольше собирать справки. С этим вопросом «РГ» обратилась к участнику трудового отряда Ленинского района Екатеринбурга Максиму Скорику.

— В первый раз действительно нужно приложить чуть больше сил, чтобы оформить в банке лицевой счет, куда будет приходить зарплата, собрать медицинские документы вкупе с прививочным сертификатом. Да, это занимает некоторое время, но никак не два месяца, — опроверг стереотипы юноша. — Если ты понимаешь, для чего это делаешь, не так все страшно.

— Не секрет, что со стороны подростков очень большая потребность в летнем заработке, но бизнес не дает такой отклик, какой хотелось бы. Чтобы поднять предпринимательский интерес, нужно решать вопрос о преференциях на уровне Федерации, — считает Наталия Бордюгова, заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области. — Мы направляли в профильное министерство предложения, они рассматриваются. Тема животрепещущая, потому что параллельно решает проблему правонарушений среди несовершеннолетних.

В частности, по словам эксперта, активно обсуждается возможность введения так называемой квоты на трудоустройство подростков (по аналогии с квотой на трудоустройство инвалидов). Но пока нельзя сказать, когда это будет воплощено в реальность.

— С учетом того количества обременений, которые накладываются на работодателя (получить спецразрешение, организовать определенные условия труда, сокращенная рабочая неделя), ничем иным, как социальной ответственностью бизнеса, это не назовешь, — прокомментировали сегодняшнее положение вещей в уральском представительстве HeadHunter.

— Все понимают, что налоговые преференции — самый сильный метод воздействия на работодателей. Но, даже не имея его, можно вовлекать бизнес в работу с молодежью, рассказывая о преимуществах сотрудничества, — делится опытом Юлия Омелькова, представитель комитета молодежной политики Екатеринбурга. — Как правило, предприниматели боятся элементарных вещей, решение которых давно найдено: с оформлением большого пакета документов могут помочь и наши специалисты.