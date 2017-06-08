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10:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане изменились правила уточнения границ земельного участка

Жителям республики советуют при приобретении земли проверять расположение границ участка и его площадь.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). При уточнении границ земельного участка теперь не требуется акт согласования границ соседнего участка, подвергшегося изменению, сообщает Кадастровая палата по РТ.

В ведомстве отметили, что это упрощает процедуру подготовки межевого плана, но может внести разногласия между данными, содержащимися в кадастре, и фактическим местоположением участка. «Достоверность сведений крайне важна, например, при покупке земли», — подчеркнули в Кадастровой палате по РТ.

«Обладатель соток решил измерить свой надел, чтобы определить точные координаты границ. Если в результате уточнения участок стал больше или меньше, то и граница смежного участка тоже может измениться. Раньше в таких случаях кадастровый инженер готовил два акта согласования границ — на участок, где непосредственно проводятся кадастровые работы, и на соседний. Сведения о том, какие изменения претерпел смежник, сотрудник кадастровой палаты брал из второго акта, поскольку в этом документе отображается площадь. Уточненные сведения вносились в базу кадастра. Теперь ввиду того, что подготовка второго акта не требуется, соседние квадратные метры становятся невидимыми для кадастровой палаты. Изменить в данном случае возможно только координаты границ, а вот площадь в кадастре останется прежней», — рассказали в ведомстве.

Таким образом, заказывая выписку из Единого государственного реестра недвижимости, не всегда можно рассчитывать на точные данные о площади участка.

«Мы и раньше советовали при приобретении земли проверять расположение границ участка и его площадь. Сделать это можно, заказав у кадастрового инженера вынос поворотных точек на местность, — объяснила заместитель директора Кадастровой палаты по РТ Лейсан Рахматуллина. — Сейчас этот совет еще более актуален. Это самый надежный способ удостовериться в том, что границы участка находятся там, где и должны быть по документам».

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