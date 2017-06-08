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10:53 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани будут курсировать 70 пар пригородных поездов

В дни проведения Кубка конфедераций в крае будут курсировать 70 пар пригородных поездов. Об этом рассказал глава региона на международном железнодорожном форуме в Сочи.

— Краснодарский край — стратегический транспортный узел России. Я надеюсь, на площадке форума будут обозначены, а может, решены определенные проблемы, которые сегодня существуют в крае. В первую очередь, строительство путепроводов через железнодорожные полотна, потому что стояние автотранспорта порой занимает 2−3 часа по направлению к строительству Керченского моста. Это такие стратегические промышленные центры как Тимашевск, Славянск-на-Кубани. Здесь, конечно, решение проблем требует скорейшего разрешения. Коллеги, безопасность сегодня на железнодорожном транспорте является приоритетом для нас как для курортного края. Около 16 миллионов туристов посещают край. И безопасность как на вокзалах, так и в самих подвижных составах для нас является приоритетом. Я желаю всем удачи, успехов. Надеюсь, форум пройдет плодотворно для всех нас, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

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