На Кубани будут курсировать 70 пар пригородных поездов
В дни проведения Кубка конфедераций в крае будут курсировать 70 пар пригородных поездов. Об этом рассказал глава региона на международном железнодорожном форуме в Сочи.
В дни проведения Кубка конфедераций в крае будут курсировать 70 пар пригородных поездов. Об этом рассказал глава региона на международном железнодорожном форуме в Сочи.
— Краснодарский край — стратегический транспортный узел России. Я надеюсь, на площадке форума будут обозначены, а может, решены определенные проблемы, которые сегодня существуют в крае. В первую очередь, строительство путепроводов через железнодорожные полотна, потому что стояние автотранспорта порой занимает 2−3 часа по направлению к строительству Керченского моста. Это такие стратегические промышленные центры как Тимашевск,