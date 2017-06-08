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00:41 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Крупнейший оператор мобильной связи перестал работать в ДНР

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В Донецке, а также соседних городах — Макеевке и Харцызске — начались сбои в работе мобильного оператора МТС, есть информация, что проблемы со связью МТС имеются вплоть до Луганска, сообщает интернет-издание «Страна» со ссылкой на местных жителей.

Источник: "РИА Новости" Украина

Отмечается, что с средины среды, 7 июня, при наборе любого абонента вызов не осуществляется, а сеть сообщает, что вызов завершен, причем практически сразу же после окончания набора. В соцсетях сообщают, что дозвонившимся на «горячую линию» МТС, говорят, что произошли повреждения сети, перебит оптический кабель.

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«Быстро все восстановить не обещают, ориентируют на завтрашний день», — сообщают пользователи.

В то же время в самопровозглашенной ДНР утверждают, что отключение МТС — следствие действий властей Украины, которые якобы отрезали каналы связи.

«Отключение МТС — это инициатива исключительно украинских властей. ДНР к этому не имеет никакого отношения», — заявили в «министерстве связи» самопровозглашенной ДНР.

МТС был последним украинским оператором, который поддерживал связь на неподконтрольных территориях. Ранее о прекращении своей деятельности там объявил оператор Lifecell.

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