Крупнейший оператор мобильной связи перестал работать в ДНР

Отмечается, что с средины среды, 7 июня, при наборе любого абонента вызов не осуществляется, а сеть сообщает, что вызов завершен, причем практически сразу же после окончания набора. В соцсетях сообщают, что дозвонившимся на «горячую линию» МТС, говорят, что произошли повреждения сети, перебит оптический кабель.

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«Быстро все восстановить не обещают, ориентируют на завтрашний день», — сообщают пользователи.

В то же время в самопровозглашенной ДНР утверждают, что отключение МТС — следствие действий властей Украины, которые якобы отрезали каналы связи.

«Отключение МТС — это инициатива исключительно украинских властей. ДНР к этому не имеет никакого отношения», — заявили в «министерстве связи» самопровозглашенной ДНР.

МТС был последним украинским оператором, который поддерживал связь на неподконтрольных территориях. Ранее о прекращении своей деятельности там объявил оператор Lifecell.