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03:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В дефиците кнопок ЭРА-ГЛОНАСС в Приморье обвинили брокеров

Именно из-за безответственности и корысти посредников граждане вынуждены платить штрафы за простой автомобилей на складах, считает АО «Глонасс».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 июня, PrimaMedia.

АО «Глонасс» обвинило таможенных брокеров на Дальнем Востоке в безответственности и корыстных мотивах, из-за чего граждане сейчас вынуждены платить штрафы за простой автомобилей на складах. Кроме того, посредники устанавливают кнопки ЭРА-ГЛОНАСС на собственные ввезенные машины, которые перепродают на авторынке «Зеленый угол» с наценкой, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, согласно новым поправкам в технический регламент, вступившим в силу с 1 января 2017 года, все вводимые в эксплуатацию автомобили в обязательном порядке должны оборудоваться кнопками «ЭРА-ГЛОНАСС». Нововведение ударило по автоимпорту — для подержанных иномарок, не оборудованных штатными устройства (системами) вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), компании «ГЛОНАСС» пришлось разработать специальный временный порядок, согласно которому таможенные органы в апреле возобновили выдачу ПТС. Причем, острее всего стоит проблема именно в Приморском крае — единственном на всю страну регионе, где появились официальные агенты АО «ГЛОНАСС», уполномоченные продавать терминалы.

«Таможенные брокеры на Дальнем Востоке не предупредили граждан, желающих ввезти подержанную иномарку, о том, что с января 2017 года такие транспортные средства должны быть оснащены УВЭОС. Это привело к созданию кризисной ситуации: люди продолжают покупать и ввозить подержанные автомобили, но использовать их не могут, поскольку ввозимые транспортные средства не соответствуют требованиям технического регламента», — говорится в пресс-релизе АО «ГЛОНАСС».

Сейчас две приморские компании получили право продавать комплекты аппаратуры вызова экстренных оперативных служб. Но мощности производителей оборудования не позволяют быстро удовлетворить накопившийся спрос. На разворачивание производства в необходимых объемах требуется несколько месяцев.

По состоянию на 31 мая на Дальний Восток было поставлено 5,2 тысячи комплектов аппаратуры вызова экстренных оперативных служб. А постами Владивостокской таможни было выдано лишь 2858 ПТС с отметкой об установленном оборудовании.

«Результаты проверки во Владивостоке показали, что брокеры, приобретая и устанавливая оборудование, получая СБКТС, выходят на “Зеленый угол”, где перепродают автомобили уже с установленной аппаратурой с большой наценкой. Несоответствие количества поставленных в Приморье комплектов аппаратуры вызова экстренных оперативных служб и количества выданных ПТС также обусловлено тем, что граждане страны покупают автомобили и аппаратуру на Дальнем Востоке и далее едут в свой регион, оформляя автомобиль по месту жительства», — подчеркнули в АО «ГЛОНАСС».

По словам представителей акционерного общества, проводить новые конкурсы по выбору специализированных лиц, имеющих право осуществлять продажу аппаратуры вызова экстренных оперативных служб, пока рынок Дальнего Востока не будет насыщен оборудованием, нецелесообразно.

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