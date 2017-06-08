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07:11 (мск), источник: Forbes.kz

Кулибаевы продали китайским инвесторам 60% банка

О совершении сделки говорится в официальном сообщении пресс-службы Altyn Bank.

Источник: Forbes.kz

«Народный банк» подписал соглашение с China CITIC Bank Corporation Limited и China Shuangwei Investment Co., Ltd. О продаже 60% акционерного капитала АО «Altyn Bank», дочерней организации «Народного банка», — говорится в сообщении пресс-службы Altyn Bank.

Завершение транзакции ожидается в течение второй половины 2017.

После завершения транзакции «Народный банк» продолжит владеть 40% компании и оставляет за собой определённые права в соответствии с акционерным соглашением, заключаемым с покупателями, в отношении компании, управления ею и прочих условий, которые вступят в силу по завершении.

— В рамках китайской инициативы «Один пояс. Один путь» мы видим интерес казахстанских компаний к развитию своего бизнеса в Китае и идем за потребностями своих клиентов. Китай — перспективный рынок для казахстанского бизнеса, открывает большие возможности как рынок сбыта для казахстанских товаров и услуг. Altyn Bank, в свою очередь, сможет предложить своим казахстанским клиентам необходимую банковскую поддержку — например, прямые конвертации из тенге в юань, торговое финансирование, казначейские операции и кредитование. CITIC Bank будет играть роль стратегического партнёра для Altyn Bank, расширяя его возможности, благодаря своему статусу значимого международного финансового института и размерам своего бизнеса. Также Altyn Bank сможет усилить свои позиции на рынке благодаря доступу к технологиям CITIC Bank, — рассказала председатель правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметова.

Как сообщалось ранее, в 2014 АО «Народный Банк Казахстана» приобрело 100% акций «HSBC Банк Казахстан» за 31 млрд тенге. Позже он был переименован в Altyn Bank.

Напомним, Народным банком Казахстана владеет Тимур Кулибаев совместно с женой Динарой Кулибаевой через АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».

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