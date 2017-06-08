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05:33 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярцы шокированы суммами в майских квитанциях за ЖКУ

«Грабительский перерасчёт» — именно так называют жильцы многоквартирных домов Красноярска сумму в платёжках за май. Некоторым предстоит заплатить до 13 тысяч рублей.

Жильцы дома в Свердловском районе получили неприятный сюрприз от «Жилфонда». Управляющая компания провела перерасчёт за отопление. Любовь Даниловна за квартиру в прошлом месяце платила 3 тысячи рублей, в этом в квитанции значится сразу 13.

Удивительные цифры в квитанциях получили жители нескольких районов города. В «Жилфонде» пояснили, эти дома перешли под их управление лишь в конце 2016-го. Сейчас годовые показания общедомового прибора учёта сравнили с тем, сколько люди заплатили за несколько месяцев по среднему показателю, и начислили разницу. То, что люди платили по нормативам ранее своей бывшей управляющей компании — так это не учитывается.

«В связи с тем, что плату мы вносим по 1/12, фиксированным размером в течение всего календарного года, то разница между показаниями общедомового прибора учёта и тем, что было начислено людям, соответственно идёт в плюсовую сторону. Среднемесячная всегда ниже, чем фактическое потребление тепла в зимний период», — пояснил руководитель группы договорных отношений ГУК «Жилфонд» Владимир Москаленко.

С просьбой проверить суммы перерасчёта можно обращаться в службу жилищного контроля края. В «Жилфонде» же предлагают клиентам оплатить счета… с рассрочкой.

Прожиточный минимум в Красноярском крае сейчас составляет чуть более 11 тысяч рублей. Но после оплаты таких коммунальных услуг от скромной пенсии, к примеру, останется сумма, на которую прожить при всём желании невозможно. Люди жалуются: будут вынуждены копить долги и теперь всерьёз задумаются о смене управляющей компании.

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