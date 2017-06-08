Энергетику Иркутской области вооружили по последнему слову техники
Иркутская энергосистема будет развиваться, обогащаясь современными механизмами и объектами, методиками и технологиями управления энергетическими потоками.
Иркутская энергосистема будет развиваться, обогащаясь современными механизмами и объектами, методиками и технологиями управления энергетическими потоками.
Как 7 июня 2017 года сообщила
«Регион получил эффективный механизм управления энергетикой. Это последнее слово техники — такого уровня я еще не видел. Мощная иркутская энергосистема и должна иметь такой уровень управления, так как является одной из самых крупных в стране», — сказал Сергей Левченко. Сергей Левченко подчеркнул, что уже 15 лет системный оператор обеспечивает надежную работу единой энергетической системы России. А надежность диспетчерского управления — важнейшее условие устойчивой работы энергосистемы Иркутской области, стабильного электроснабжения потребителей и безаварийной работы оборудования.
Директор филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ Дмитрий Маяков отметил, что диспетчерский центр готов к реализации двух крупнейших проектов, которые будут способствовать развитию энергосистемы Иркутской области. Один призван обеспечить надежное энергоснабжение нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», помочь решению дефицита электрической энергии в Бодайбинском районе, способствовать загрузке вторых путей
Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемой Иркутской области» входит в зону операционной деятельности ОДУ Сибири и выполняет функции
В операционной зоне Иркутского РДУ находятся 19 объектов генерации суммарной установленной электрической мощностью 13249,1 МВт, в том числе станции промышленных предприятий 157,4 МВт. Также в электроэнергетический комплекс Иркутской области входят 23 линии электропередачи класса напряжения 500 кВ, 73 линий электропередачи класса напряжения 220 кВ, 277 линий электропередачи класса напряжения 110 кВ, 293 трансформаторных подстанций и распределительных устройств электростанций напряжением 500, 220, 110 кВ с суммарной мощностью трансформаторов 37272 МВА. По отчетным данным за 2016 год, выработка электроэнергии электростанциями операционной зоны Иркутского РДУ составила 49,32 млрд кВт/ч, электропотребление — 53,20 млрд кВт/ч.
«Реализация территориального инвестиционного проекта АО “СО ЕЭС” по созданию в городе Иркутске собственного здания диспетчерского центра, оснащенного современным технологическим оборудованием, отвечающим требованиям технической политики АО “СО ЕЭС”, позволила значительно повысить надежность
Новый диспетчерский центр оснащен интегрированной системой безопасности и системой мониторинга функционирования инженерного оборудования. Надежность диспетчерской связи и передачи данных обеспечивают
Для подготовки и повышения квалификации персонала оборудован пункт тренажерной подготовки. Его возможности позволяют проводить не только обучение специалистов технологического блока и противоаварийные тренировки диспетчеров Иркутского РДУ, но и общесистемные тренировки с участием оперативного персонала генерирующих и сетевых компаний энергосистемы Иркутской области.