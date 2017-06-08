Энергетику Иркутской области вооружили по последнему слову техники

Как 7 июня 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, об этом заявил губернатор Сергей Левченко при посещении нового здания регионального диспетчерского управления энергосистемы Иркутской области, где разместился диспетчерский центр филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

«Регион получил эффективный механизм управления энергетикой. Это последнее слово техники — такого уровня я еще не видел. Мощная иркутская энергосистема и должна иметь такой уровень управления, так как является одной из самых крупных в стране», — сказал Сергей Левченко. Сергей Левченко подчеркнул, что уже 15 лет системный оператор обеспечивает надежную работу единой энергетической системы России. А надежность диспетчерского управления — важнейшее условие устойчивой работы энергосистемы Иркутской области, стабильного электроснабжения потребителей и безаварийной работы оборудования.

Директор филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ Дмитрий Маяков отметил, что диспетчерский центр готов к реализации двух крупнейших проектов, которые будут способствовать развитию энергосистемы Иркутской области. Один призван обеспечить надежное энергоснабжение нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», помочь решению дефицита электрической энергии в Бодайбинском районе, способствовать загрузке вторых путей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Второй — Тайшетский алюминиевый завод, который станет крупнейшим потребителем электроэнергии на западе области.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемой Иркутской области» входит в зону операционной деятельности ОДУ Сибири и выполняет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Иркутской области.

В операционной зоне Иркутского РДУ находятся 19 объектов генерации суммарной установленной электрической мощностью 13249,1 МВт, в том числе станции промышленных предприятий 157,4 МВт. Также в электроэнергетический комплекс Иркутской области входят 23 линии электропередачи класса напряжения 500 кВ, 73 линий электропередачи класса напряжения 220 кВ, 277 линий электропередачи класса напряжения 110 кВ, 293 трансформаторных подстанций и распределительных устройств электростанций напряжением 500, 220, 110 кВ с суммарной мощностью трансформаторов 37272 МВА. По отчетным данным за 2016 год, выработка электроэнергии электростанциями операционной зоны Иркутского РДУ составила 49,32 млрд кВт/ч, электропотребление — 53,20 млрд кВт/ч.

«Реализация территориального инвестиционного проекта АО “СО ЕЭС” по созданию в городе Иркутске собственного здания диспетчерского центра, оснащенного современным технологическим оборудованием, отвечающим требованиям технической политики АО “СО ЕЭС”, позволила значительно повысить надежность оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Иркутской области. От вас зависит бесперебойная работа огромных промышленных комплексов и благоустроенная жизнь в самых далеких поселениях региона», — сказал Сергей Левченко.

Новый диспетчерский центр оснащен интегрированной системой безопасности и системой мониторинга функционирования инженерного оборудования. Надежность диспетчерской связи и передачи данных обеспечивают волоконно-оптические линии связи.

Для подготовки и повышения квалификации персонала оборудован пункт тренажерной подготовки. Его возможности позволяют проводить не только обучение специалистов технологического блока и противоаварийные тренировки диспетчеров Иркутского РДУ, но и общесистемные тренировки с участием оперативного персонала генерирующих и сетевых компаний энергосистемы Иркутской области.