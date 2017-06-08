В Уфе на неделю перекроют движение транспорта

Ровно на неделю перекроют движение автотранспорта в микрорайоне Колгуевский. С 14 по 21 июня будет закрыт проезд по улице Амантая — здесь возле строящейся школы пройдут земляные работы.

— Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — рассказали в пресс-службе администрации Кировского района Уфы.

Напомним, что в ближайшую субботу, 10 июня, на целый день перекроют движение на улице Ухтомского в Микрорайоне Дема. Здесь пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дням города, Салавата Юлаева и России. Объехать перекрытие можно будет по улицам Левитана и Новороссийской.

Автолюбителей просят заранее планировать свой маршрут.