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07:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на неделю перекроют движение транспорта

В микрорайоне Колгуевский пройдут земляные работы.

Источник: РИА "Новости"

Ровно на неделю перекроют движение автотранспорта в микрорайоне Колгуевский. С 14 по 21 июня будет закрыт проезд по улице Амантая — здесь возле строящейся школы пройдут земляные работы.

— Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — рассказали в пресс-службе администрации Кировского района Уфы.

Напомним, что в ближайшую субботу, 10 июня, на целый день перекроют движение на улице Ухтомского в Микрорайоне Дема. Здесь пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дням города, Салавата Юлаева и России. Объехать перекрытие можно будет по улицам Левитана и Новороссийской.

Автолюбителей просят заранее планировать свой маршрут.

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