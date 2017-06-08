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05:37 (мск), источник: Вести - Красноярск

На трассах региона начался масштабный ремонт

Вокруг Красноярска частично перекрыта федеральная трасса. На нескольких участках сейчас идёт реконструкция проезжей части. Где могут появиться пробки?

Источник: Вести - Красноярск

На федеральной трассе «Байкал» вновь начались ремонтные работы. Без частичных перекрытий не обойтись. Потоки машин разводят регулировщики и светофоры. Особое внимание дорожники уделяют безопасности движения при ремонте мостов. При ремонте открыта лишь одна половина. Незначительное ДТП может парализовать федеральную трассу, которая соединяет страну от Москвы до Владивостока.

Временные неудобства водители воспринимают с оптимизмом. Всего вокруг Красноярска ремонтируют четыре моста — через реки Малый Кемчуг, Есауловку, путепровод на малом обходе Красноярска и переправу через Качу у посёлка Памяти 13 борцов. Всего в планах управления автодорог «Байкал» привести в порядок 140 километров федеральных трасс.

«Основной акцент на пригороды Красноярска. Отремонтируем два участка в Берёзовском районе и два в Емельяновском. Плюс на М54 будет выполнен ремонт на 8 км, выезд из Красноярска в направлении Дивногорска», — сообщил начальник Федерального управления автодорог «Байкал» Сергей Аникин.

На работы дорожники потратят почти два миллиарда рублей из федерального бюджета.


Роман РЫКОВ

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