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07:25 (мск), источник: VN.ru

Минфин разъяснил, почему городу пока не вернут 10% НДФЛ

Три года назад произошло перераспределение налога на доходы физических лиц — 10 процентов суммы, которые раньше поступали в городскую казну, пошли в областной бюджет.

Недавно депутаты Совета депутатов города Новосибирска приняли решение обратиться к губернатору и председателю Законодательного собрания с просьбой, чтобы эти проценты городу вернули. Главный аргумент состоит в том, что Новосибирск растет, появляются новые объекты, соответственно, растут и расходы. К примеру, траты на социальные нужды увеличились на три миллиарда рублей.

— Хочу напомнить, что из областного бюджета в казну города ежегодно поступает около 30 миллиардов рублей, — комментирует ситуацию зампред правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. — При этом социальных обязательств с регионального бюджета никто не снимал: мы должны платить зарплату 200 тысячам человек, еще 850 тысяч жителей области получают те или иные социальные выплаты. Когда доходы восстановятся, возможно, решение относительно 10 процентов НДФЛ будет пересмотрено. Хочу напомнить также, что область тоже сократила бюджет развития в четыре раза. Это было непросто, но мы на это пошли.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 23 от 7 июня 2017 года.

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