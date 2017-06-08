Миллиард рублей на благоустройство дворов и скверов направят в НСО

Проект рассчитан на шесть лет до 2022-го года. Благоустроить планируют не только придомовые территории, но и зоны отдыха — парки и скверы. В 2017-ом году на эти цели из бюджетов всех уровней выделили 800 миллионов рублей. Работы по всей области должны завершить до начала октября. Львиная доля финансирования пойдет на нужды жителей столицы региона.