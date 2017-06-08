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07:43 (мск), источник: NewsKo

В Перми началось промышленное производство роботов

Первый робот-промоутер, получивший название «промобот», был собран в арендованном гараже на ул. Ольховской в Орджоникидзевском районе Перми.

Собрали его молодые ученые из ПНИПУ. Вообще-то они разрабатывали роботов-снегоуборщиков, но встреча с Алексеем Южаковым, который к этому времени успешно реализовывал программы создания «умных» домов и теплиц, изменила направление работ.

К декабрю 2013 года у нового предприятия, которое так и назвали — «Промобот», было уже заказов на десять роботов.

Первые промоботы появились в гипермаркете «Семья», гостинице «Урал», в ТЦ «Оранж-молл» (Березники) и т. д.

Промобот второй версии, который вскоре выпустили в Перми, стал самым продаваемым сервисным роботом в Европе.

А третью версию ждал оглушительный успех: после того, как летом 2016 года с испытательного полигона на ул. Луначарского в Перми сбежал один из промоботов третьей версии, о пермских роботах написали все ведущие мировые СМИ, включая BBC. Промобот проходил испытания на автономное передвижение и, увидев открытую дверь, которую забыл закрыть один из инженеров предприятия, выехал за пределы полигона, попал на проезжую часть, и тут у него села батарея.

По данным фонда «Сколково», в 2016 году половина роботов, произведенных в России, были выпущены пермской компанией Promobot.

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