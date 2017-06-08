Турецкий лоукостер планирует выйти на украинский рынок

Турецкий бюджетный авиаперевозчик подал документы в Государственную авиаслужбу для регистрации в качестве украинской авиакомпании. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань, сообщает «Громадське».

Даты и будущие направления рейсов авиакомпании пока неизвестны.

Pegasus может стать вторым лоукостером на украинском рынке после ирландской авиакомпании Ryanair, которая планирует уже осенью осуществлять рейсы из Киева и Львова.

Также ведутся переговоры о выходе на украинский рынок с британским лоукостером EasyJet, отмечает издание.

Pegasus Airlines начала полеты в Украину с 2010 года. Авиакомпания осуществляет регулярные рейсы из Стамбула в Харьков, Львов и Запорожье, а также из Анкары в Киев и Одессу.