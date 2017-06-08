Турецкий лоукостер планирует выйти на украинский рынок
Турецкий бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines может стать вторым лоукостером на украинском рынке после ирландской авиакомпании Ryanair.
Турецкий бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines может стать вторым лоукостером на украинском рынке после ирландской авиакомпании Ryanair.
Турецкий бюджетный авиаперевозчик подал документы в Государственную авиаслужбу для регистрации в качестве украинской авиакомпании. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань, сообщает «Громадське».
Даты и будущие направления рейсов авиакомпании пока неизвестны.
Pegasus может стать вторым лоукостером на украинском рынке после ирландской авиакомпании Ryanair, которая планирует уже осенью осуществлять рейсы из Киева и Львова.
Также ведутся переговоры о выходе на украинский рынок с британским лоукостером EasyJet, отмечает издание.
Pegasus Airlines начала полеты в Украину с 2010 года. Авиакомпания осуществляет регулярные рейсы из Стамбула в Харьков, Львов и Запорожье, а также из Анкары в Киев и Одессу.