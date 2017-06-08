Демонтированные в Алматы трамвайные рельсы продадут — акимат

«Рельсы передадим ТОО “Алматыэлектротранс”, как собственнику. Руководитель предприятия (Руслан Цинаев — прим. ред.) говорил, что к ним уже обращались из Павлодарской области, из Усть-Каменогорска. Там тоже ходят трамваи. Они будут делать оценку и продавать», — рассказал Исахов.

На днях сообщалось, что в Алматы приступили к демонтажу трамвайных путей. Работы по ликвидации рельсов начались с улицы Утепова.

Ранее в акимате Алматы уведомили о начале работ по ремонту городских улиц, которые продлятся все лето. За это время со всех дорог уберут трамвайные пути на улицах Шевченко, Кунаева и Утепова, длиной 7,5 километра.

Городская трамвайная система была открыта в 1937 году. С середины 1990-х годов объемы движения этого вида транспорта стали сокращаться, в итоге в городе остались всего два трамвайных маршрута.

Два года назад в Алматы произошли два резонансных ДТП с участием трамвая. В октябре 2015 года решением акимата города работа трамвайного депо в Алматы была приостановлена.