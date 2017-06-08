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06:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Аналоги советских колхозов появились в Иркутской области

Интерес к нововведению проявил ряд предпринимателей.

Первые два народных предприятия, которые являются современным аналогом колхоза, начали работать в Иркутской области, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

По данным областного правительства, интерес к нововведению проявил ряд предпринимателей, в основном представителей малого и среднего бизнеса, которые начали процесс перерегистрации, получения лицензий и вхождения в соответствующие реестры производителей.

В настоящее время полностью закончили оформление документов и приступили к работе два предприятия в сфере ЖКХ и строительстве. Еще три завершают процесс, они будут работать в сферах сельского хозяйства и междугородних автоперевозок.

«Предприятия работают на тех же основаниях, что и остальные. Тем, кто планирует открыть такие компании, можно зарегистрировать их на территориях опережающего развития, которые созданы в Иркутской области. Там установлены низкие ставки налогов, аналогов которым в России не много. Это могло бы стать хорошей поддержкой начинающим предпринимателям, — цитирует пресс-служба Левченко.

Народное предприятие является одним из видов акционерного общества. Его владельцами должны быть не менее 90% его работников. При этом у такого общества должно быть не менее 46 акционеров, а работать в них — более 50 человек.

По мнению главы региона, в первую очередь создание таких хозяйств будет актуальным для северных территорий, где из-за небольших площадей невозможно создать полноценные крупные предприятия.

Коммунист Сергей Левченко занял кресло губернатора Иркутской области после победы на выборах в сентябре 2015 года, где он набрал по итогам второго тура 56,39% голосов избирателей. Иркутская область оказалась единственным российским регионом, где на выборах проиграл кандидат «Единой России» и победил представитель КПРФ.

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