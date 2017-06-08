«Пермский свинокомплекс» останется в плане приватизации на 2016−2018 годы

5 июня 2017 года комитет по экономической политике отклонил предложение фракции КПРФ об исключении АО «Пермский свинокомплекс» из прогнозного плана приватизации на 2016−2018 годы. Проект об исключении актива из плана в ноябре 2016 года внесен на рассмотрение фракцией КПРФ.

На заседании профильного комитету суть инициативы излагал руководитель фракции коммунистов в Законодательном собрании Владимир Корсун. Но его словам, передача актива в частные руки негативно скажется на социальной обстановке в регионе. Он считает, что предприятие нуждается в финансовом оздоровлении за счет бюджета.

Однако, другие депутаты инициативу не поддержали, заявив, что единственный способ изменить ситуацию на предприятии — передать его нормальному собственнику.

Напомним, АО «Пермский свинокомплекс» является краевой собственностью. На условиях аренды его имуществом пользуется ООО «Свинокомплекс Пермский», входящий в группу компаний «Синергия».