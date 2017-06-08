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07:50 (мск), источник: VN.ru

Глава Доволенского района задекларировал доход в 998 388 рублей

Глава Доволенского района Геннадий Калюжный заработал за прошедший год 998 388 руб. Официальные отчеты о доходах глав районов и муниципальных служащих за 2016 год публикуются на сайтах районных администраций.

Геннадий Калюжный своевременно выполнил требования закона, опубликовав сведения о своих доходах и имуществе за 2016 год.

В собственности главы Доволенского района — автомобили «Нисан АД» и «Хендай Солярис», недвижимости в собственности нет. Доход супруги главы Доволенского района составил 679 869 рублей. В ее собственности — земельный участок площадью 1116 кв.м, жилой дом (9,3 кв.м) и доля в квартире площадью 72,8 кв.м. и автомобиль ВАЗ 21061.

Официальная декларация главы района опубликована в открытом доступе на сайте администрации Доволенского района.

В соответствии с законом до конца мая государственные и муниципальные служащие отчитываются о своих доходах.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заработал за прошлый год 3,4 млн рублей, его коллега из Бердска Евгений Шерстернин задекларировал 1 млн 197 тыс. рублей. Доход главы Болотнинского района Виктора Франка составил 1 миллион 524 527,52 рублей, главы Барабинского района — меньше миллиона.

Все губернаторы сибирских регионов уже отчитались о доходах за 2016 год. Глава Новосибирской области Владимир Городецкий заработал 4,85 миллиона рублей. Супруга губернатора Раиса Городецкая получила 241 тысячу рублей дохода. Семья Городецких владеет домом площадью 510 «квадратов», земельным участком площадью 10 соток и автомобилем — Lexus RX 450h.

Наибольший доход в 2016 году получил глава Томской области Игорь Жвачкин — чуть более 13 миллионов рублей. Обозвавший Новосибирскую область колхозом и деревней, в том числе, по уровню жизни, глава Хакасии Виктор Зимин заработал 6,14 миллиона рублей. Это практически в два раза больше, чем годом ранее. В его собственности находится квартира площадью 184,7 «квадрата», земельный участок площадью 28 соток и грузовик УРАЛ-375.

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