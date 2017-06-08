Ракета «Ангара» омской сборки может подешеветь

Цена на ракету-носитель «Ангара» будет снижена производителем. Как пишет ТАСС центр имени Хруничева, который занимается сборкой «Ангары» на омском заводе «Полёт», планирует оптимизировать затраты на производство.

Сейчас цена «Ангары» слишком высока. Возможно, это связано с тем, что разработка ракеты находится на стадии опытно-конструкторских работ. Как правило, первые опытные образцы значительно дороже своих более конкурентоспособных последователей.

Желанием снизить затраты объясняется почти полный перевод сборки в Омск. В столице останется лишь производство третьей ступени ракеты «Ангара-А5». Сократятся и производственные площади. В Омске они уменьшатся на 50%. Это позволит снизить кредитную нагрузку.