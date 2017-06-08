Ракета «Ангара» омской сборки может подешеветь
Производители добиваются её конкурентоспособности.
Производители добиваются её конкурентоспособности.
Цена на
Сейчас цена «Ангары» слишком высока. Возможно, это связано с тем, что разработка ракеты находится на стадии
Желанием снизить затраты объясняется почти полный перевод сборки в Омск. В столице останется лишь производство третьей ступени ракеты «Ангара-А5». Сократятся и производственные площади. В Омске они уменьшатся на 50%. Это позволит снизить кредитную нагрузку.
По оценкам иностранных экспертов стоимость коммерческого пуска тяжелой