Казахстан в три раза увеличит расходы на борьбу с нищетой

В 2016 году 80% средств пришлось на сектора ЖКХ, образования и поддержи бизнеса.

25 сентября 2015 года страны ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. За 15 лет мир должен достигнуть 17 Целей, направленных на ликвидацию нищеты, развитие экономики и политики, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех.

На сегодняшний день все национальные и местные программы развития были разработаны с учетом Целей устойчивого развития (ЦУР). В текущем году на исполнение данных целей Казахстан выделяет рекордное объем средств — 50,7 млрд тенге, что в три раза превышает объем за прошлый год. В том числе 23 млрд тенге будут выделены из заемных средств Всемирного Банка.

При этом Казахстан, выступая в качестве донора, выделяет в этом году 60,3 млн тенге на содействие странам Центральной Азии по внедрению, развитию и реализации ЦУР.

В 2016 году в рамках реализации ЦУР большая часть расходов пришлась на сферу ЖКХ — 6,6 млрд тенге. В том числе на 6 регионов: Кызылординская область — 3,4 млрд тенге, СКО — 1,5 млрд тенге, Павлодарская — 0,9 млрд тенге, Актюбинская — 0,4 млрд тенге, Костанайская — 0,2 млрд тенге, Жамбылская — 0,18 млрд тенге. Также на образование пришлось 3,8 млрд тенге, на поддержку предпринимательства — 3,3 млрд тенге, на сельского хозяйство — 1,2 млрд тенге, и здравоохранение — 0,2 млрд тенге.