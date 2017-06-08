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07:47 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пересчитать всё аварийное жильё призвали мэров в Иркутской области

Провести инвентаризацию всего жилья на своей территории предложил мэрам городов и районов Иркутской области член Совета Федерации ФС РФ Виталий Шуба в преддверие продолжения программы по расселению аварийного жилья, о чём недавно заявил президент России.

Источник: Агентство «Москва»

На заседании совета Законодательного собрания по взаимодействию с территориальными думами 7 июня 2017 года сенатор подчеркнул, что такую работу нельзя проделать из Москвы или Иркутска, т.к. буквально необходимо «пройти каждое строение, где живут люди».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина рассказала, что указ президента в Иркутской области выполнен на 68%. А в реестр аварийного жилья, признанного таковым после 1 декабря 2012 года, включает уже около 274 тыс. кв. м.

Расселение идёт по трём программам. В рамках подпрограммы по переселению граждан аварийного жилфонда при содействии Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства к 1 сентября 2017 года нужно расселить 418 тыс. кв. м жилья. На 1 июня расселено около 298 тыс. кв. м, осталось ещё почти 121 тыс. кв. м. В зоне риска — Усть-Илимск. Под вопросом исполнение программы в Магистральном Казачинско-Ленского района, где в своё время московский подрядчик не построил шесть из 16 домов. Самая тяжёлая ситуация — в Братске. В рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014−2020 годы расселить планируется около 93 тыс. кв. м. На начало лета 2017 года расселили 51 тыс. кв. м. В зоне риска — Артёмовский Бодайбинского района и Бодайбо, там планируется приобрести для расселения вторичное жильё, а также построить два дома. Не совсем справляются с задачей в Усть-Удинском, Усольском и Ольхонском районах. По подпрограмме по переселению в зоне БАМа расселить требуется 41 тыс. кв. м, на 1 июня расселено почти 23 тыс. кв. м. И тут отстает Магистральный.

Министр заметила, что работы в марте этого года были обеспечены финансированием. В конце мая в муниципалитеты поступили последние 89 млн рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Братск до конца средства (около 26 млн рублей) ещё не получил, т.к. оформил ещё не все контракты.

Председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС Ольга Носенко добавила, что ранее Владимир Путин, а также председатель наблюдательного совета при фонде содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин жёстко высказывались в адрес регионов, которые не смогут выполнить указ по расселению аварийного жилья. «Мы должны принять все меры, чтобы его выполнить», — подчеркнула депутат. Виталий Шуба также напомнил, что фонд неоднократно шёл навстречу Иркутской области, но неисполнение программы грозит штрафами и кадровыми наказаниями, которые в некоторых регионах уже произошли.

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