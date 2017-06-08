Дороги Владивостокской агломерации начнут ремонтировать в июне
Ремонтные работы планируются не только в краевом центре, но и в Артеме, Шкотовском и Надеждинском районах.
Ремонтные работы планируются не только в краевом центре, но и в Артеме, Шкотовском и Надеждинском районах.
Владивосток, 8 июня, PrimaMedia.
Строительство новой скоростной трассы по популярному среди приморцев маршруту и 600 млн рублей в краевом бюджете на ремонт существующих дорог — о планах на текущий год губернатор Приморья Владимир Миклушевский рассказал в ходе «Прямой линии» с участниками IV Дальневосточного МедиаСаммита, сообщили ИА PrimaMedia в
Традиционная июньская встреча главы региона с журналистами и представителями общественности началась с вопросов о дорогах. Первый вопрос, наиболее часто звучавший в письмах приморцев, озвучил ведущий «Прямой линии» Евгений Подтергера — о дорогах в Находку.
Владимир Миклушевский согласился, что сегодня дороги по одному из наиболее популярных в крае маршруту — из Владивостока в сторону порта Восточный, Находки — находятся в неудовлетворительном состоянии, вместе с тем акцентировал — это ненадолго.
«В июне планируем приступить к капитальному ремонту, сейчас пока ямочный ремонт ведем — эта работа обязательна в рамках текущего содержания. В этом году в краевом бюджете мы 600 млн рублей запланировали на капитальный ремонт нижней и верхней, через Партизанск, дорог, понимаем, насколько важна трасса для жителей Находки, края и гостей — ведь как раз начинается сезон отпусков, люди поедут на пляжи. В таком состоянии дороги точно не останутся», — заявил губернатор.
Корреспондент ТВ Фокино Елена Чапуля поинтересовалась, не помешает ли этим планам реализация проекта по строительству новой, не менее долгожданной, скоростной дороги
Глава Приморья вновь акцентировал, работы по ремонту уже ведутся и однозначно будут продолжаться. Точно так же как и создание новой дороги.
«Подрядчик приступил уже к строительству второго участка, он почти до Большого Камня. А капитальный ремонт начнется с Фокино, там состояние, действительно, ужасное. Сам ездил. Дорожники команду соответствующую уже получили», — обозначил Владимир Миклушевский.
Губернатор отметил, начиная с этого года, дорогам сразу нескольких муниципальных образований края, входящих во Владивостокскую агломерацию, будет уделено особое внимание.
«Мы получили новый грант, довольно большой. Это приоритетный проект “Безопасные и качественные дороги”, который касается не только краевого центра, но также Артема, Шкотовского и Надеждинского районов. Сейчас как раз заканчиваются конкурсные процедуры, в июне воочию увидим работающие технику на дорогах», — подчеркнул глава Приморья.
Отметим, уже в этом году в рамках федерального проекта планируется отремонтировать более 100 км дорог с переустройством водоотводных сооружений, установкой светофоров, леерных ограждений, знаков. Кроме того, на дорогах краевого значения ведутся ремонтные работы в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края».