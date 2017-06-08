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07:48 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дороги Владивостокской агломерации начнут ремонтировать в июне

Ремонтные работы планируются не только в краевом центре, но и в Артеме, Шкотовском и Надеждинском районах.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 июня, PrimaMedia.

Строительство новой скоростной трассы по популярному среди приморцев маршруту и 600 млн рублей в краевом бюджете на ремонт существующих дорог — о планах на текущий год губернатор Приморья Владимир Миклушевский рассказал в ходе «Прямой линии» с участниками IV Дальневосточного МедиаСаммита, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Традиционная июньская встреча главы региона с журналистами и представителями общественности началась с вопросов о дорогах. Первый вопрос, наиболее часто звучавший в письмах приморцев, озвучил ведущий «Прямой линии» Евгений Подтергера — о дорогах в Находку.

Владимир Миклушевский согласился, что сегодня дороги по одному из наиболее популярных в крае маршруту — из Владивостока в сторону порта Восточный, Находки — находятся в неудовлетворительном состоянии, вместе с тем акцентировал — это ненадолго.

«В июне планируем приступить к капитальному ремонту, сейчас пока ямочный ремонт ведем — эта работа обязательна в рамках текущего содержания. В этом году в краевом бюджете мы 600 млн рублей запланировали на капитальный ремонт нижней и верхней, через Партизанск, дорог, понимаем, насколько важна трасса для жителей Находки, края и гостей — ведь как раз начинается сезон отпусков, люди поедут на пляжи. В таком состоянии дороги точно не останутся», — заявил губернатор.

Корреспондент ТВ Фокино Елена Чапуля поинтересовалась, не помешает ли этим планам реализация проекта по строительству новой, не менее долгожданной, скоростной дороги Владивосток-Находка-Порт Восточный.

Глава Приморья вновь акцентировал, работы по ремонту уже ведутся и однозначно будут продолжаться. Точно так же как и создание новой дороги.

«Подрядчик приступил уже к строительству второго участка, он почти до Большого Камня. А капитальный ремонт начнется с Фокино, там состояние, действительно, ужасное. Сам ездил. Дорожники команду соответствующую уже получили», — обозначил Владимир Миклушевский.

Губернатор отметил, начиная с этого года, дорогам сразу нескольких муниципальных образований края, входящих во Владивостокскую агломерацию, будет уделено особое внимание.

«Мы получили новый грант, довольно большой. Это приоритетный проект “Безопасные и качественные дороги”, который касается не только краевого центра, но также Артема, Шкотовского и Надеждинского районов. Сейчас как раз заканчиваются конкурсные процедуры, в июне воочию увидим работающие технику на дорогах», — подчеркнул глава Приморья.

Отметим, уже в этом году в рамках федерального проекта планируется отремонтировать более 100 км дорог с переустройством водоотводных сооружений, установкой светофоров, леерных ограждений, знаков. Кроме того, на дорогах краевого значения ведутся ремонтные работы в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края».

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