На бывшем «Дальспецстрое» введена процедура наблюдения

«Суд ввел процедуру наблюдения по заявлению ОАО “Амурметалл” на пять месяцев, с возможностью дальнейшего продления сроков. Назначен управляющий. Мы расцениваем этот путь к финансовому оздоровлению строительного предприятия, что позволит нам выполнить все обязательства перед участниками долевого строительства», — сказал он.

«В настоящее время ГВСУ № 6 продолжает свою деятельность в обычном режиме. Планово выплачивается задолженность по заработной плате», — добавил Назаров.

Долги по зарплате будут выплачены.

Так, в конце мая была погашена задолженность по зарплате перед работниками на общую сумму около 400 миллионов рублей — или 80% долга, сказал руководитель предприятия.

До конца июня будет выплачена оставшаяся часть задолженности, заверил он.

«Введение процедуры наблюдения позволит выстроить очередность должников в соответствии с законодательством, выплата долгов по зарплате считается приоритетной. Введение процедуры также позволит разблокировать счета организации и свободно осуществлять перевод платежей», — заявил Назаров.

Дольщикам достроят квартиры.

Гендиректор подчеркнул, что процедура наблюдения не повлияет на выполнение обязательств перед дольщиками, так что их права будут неукоснительно соблюдаться.

«На дольщиках это никак не отразиться, будем достраивать то, что должны, и сдавать объекты. У нас поддерживается связь с инициативной группой дольщиков. Создан оперативный штаб по строительству жилых домов. Ежемесячно планируем проводить выездные проверки на стройплощадки и совещания, в них также будут принимать участие участники долевого строительства. Первая такая встреча запланирована на конец июня», — сказал Назаров.

Он уточнил, что сейчас в Хабаровске девять жилых домов строятся с участием дольщиков, в том числе четыре дома в микрорайоне «Строитель», из них три находятся в высокой степени готовности и будут сданы в 2017 году — жилой дом № 26 по Выставочной улице и жилые дома № 29 и № 43 по улице Павла Морозова. Дольщикам, строительство домов для которых только началось, предлагают варианты в домах с высокой степенью готовности. Всего в Хабаровске 460 дольщиков. Чтобы достроить все девять домов, нужны около 700 миллионов рублей.

Назаров уточнил, что в других регионах Дальнего Востока долевое строительство не осуществляется. Контракт с Минобороны по строительству домов в микрорайоне «Снеговая падь» во Владивостоке был расторгнут два месяца назад. Несколько домов, которые находились в высокой степени готовности, сейчас достраивает другой подрядчик.

«Для обеспечения стабильного финансирования многоквартирных домов будем активно строить и реализовывать объекты собственного строительства. Средства от продажи квартир в возводимых домах, принадлежащих ГВСУ, будем направлять на завершение работ. Кроме того, у нас есть площадка во Владивостоке, в районе бухты Патрокл, где возведен коттеджный поселок и квартиры в малоэтажных домах. От их продажи можно выручить порядка 2 миллиардов рублей. Кроме того, на площадке можно возвести порядка 50 многоквартирных домов, к ней подведены сети. Есть вариант найти инвестора для совместного продолжения строительства, либо продать ее тому, кто будет сам возводить дома», — сказал Назаров.

Увольняемых сотрудников трудоустроят.

По словам гендиректора, на предприятии проходит оптимизация производственных процессов.

Оптимизируется и численность сотрудников, в частности на космодроме «Восточный». Однако там уволены не более 1% работников, а остальные специалисты переведены в другие структурные подразделения, сказал он.

Кроме того, в рамках финансового оздоровления ГВСУ намерено отказаться от непрофильной деятельности.

По мнению Назарова, процедура наблюдения может растянуться на 1,5 года, после чего управляющий сделает вывод о дальнейшей судьбе предприятия. Один из вариантов — полное финансовое оздоровление, другой — введение конкурсного управления и банкротство, изложил перспективы гендиректор.

«Постараемся вытащить предприятие. Введение процедуры наблюдения нам в этом поможет», — заключил он.