Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
СМИ сообщили о назначении дочери Кириенко
Елена Летучая восхитила поклонников своей «маленькой копией»
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Прекрасная мишень»: эксперт о новейшем авианосце США
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли потери
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10Шестидневная война
15Happy Birthday, Mr. President
07:59 (мск), источник: РИА Новости

На бывшем «Дальспецстрое» введена процедура наблюдения

ХАБАРОВСК, 8 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Хабаровского края в четверг ввел процедуру наблюдения в ФГУП «Главное военное строительное управление № 6» (ранее «Дальспецстрой»), которая призвана помочь финансовому оздоровлению предприятия, заявил на брифинге в четверг его генеральный директор Андрей Назаров.

Источник: РИА "Новости"

«Суд ввел процедуру наблюдения по заявлению ОАО “Амурметалл” на пять месяцев, с возможностью дальнейшего продления сроков. Назначен управляющий. Мы расцениваем этот путь к финансовому оздоровлению строительного предприятия, что позволит нам выполнить все обязательства перед участниками долевого строительства», — сказал он.

«В настоящее время ГВСУ № 6 продолжает свою деятельность в обычном режиме. Планово выплачивается задолженность по заработной плате», — добавил Назаров.

Долги по зарплате будут выплачены.

Так, в конце мая была погашена задолженность по зарплате перед работниками на общую сумму около 400 миллионов рублей — или 80% долга, сказал руководитель предприятия.

До конца июня будет выплачена оставшаяся часть задолженности, заверил он.

«Введение процедуры наблюдения позволит выстроить очередность должников в соответствии с законодательством, выплата долгов по зарплате считается приоритетной. Введение процедуры также позволит разблокировать счета организации и свободно осуществлять перевод платежей», — заявил Назаров.

Дольщикам достроят квартиры.

Гендиректор подчеркнул, что процедура наблюдения не повлияет на выполнение обязательств перед дольщиками, так что их права будут неукоснительно соблюдаться.

«На дольщиках это никак не отразиться, будем достраивать то, что должны, и сдавать объекты. У нас поддерживается связь с инициативной группой дольщиков. Создан оперативный штаб по строительству жилых домов. Ежемесячно планируем проводить выездные проверки на стройплощадки и совещания, в них также будут принимать участие участники долевого строительства. Первая такая встреча запланирована на конец июня», — сказал Назаров.

Он уточнил, что сейчас в Хабаровске девять жилых домов строятся с участием дольщиков, в том числе четыре дома в микрорайоне «Строитель», из них три находятся в высокой степени готовности и будут сданы в 2017 году — жилой дом № 26 по Выставочной улице и жилые дома № 29 и № 43 по улице Павла Морозова. Дольщикам, строительство домов для которых только началось, предлагают варианты в домах с высокой степенью готовности. Всего в Хабаровске 460 дольщиков. Чтобы достроить все девять домов, нужны около 700 миллионов рублей.

Назаров уточнил, что в других регионах Дальнего Востока долевое строительство не осуществляется. Контракт с Минобороны по строительству домов в микрорайоне «Снеговая падь» во Владивостоке был расторгнут два месяца назад. Несколько домов, которые находились в высокой степени готовности, сейчас достраивает другой подрядчик.

«Для обеспечения стабильного финансирования многоквартирных домов будем активно строить и реализовывать объекты собственного строительства. Средства от продажи квартир в возводимых домах, принадлежащих ГВСУ, будем направлять на завершение работ. Кроме того, у нас есть площадка во Владивостоке, в районе бухты Патрокл, где возведен коттеджный поселок и квартиры в малоэтажных домах. От их продажи можно выручить порядка 2 миллиардов рублей. Кроме того, на площадке можно возвести порядка 50 многоквартирных домов, к ней подведены сети. Есть вариант найти инвестора для совместного продолжения строительства, либо продать ее тому, кто будет сам возводить дома», — сказал Назаров.

Увольняемых сотрудников трудоустроят.

По словам гендиректора, на предприятии проходит оптимизация производственных процессов.

Оптимизируется и численность сотрудников, в частности на космодроме «Восточный». Однако там уволены не более 1% работников, а остальные специалисты переведены в другие структурные подразделения, сказал он.

Кроме того, в рамках финансового оздоровления ГВСУ намерено отказаться от непрофильной деятельности.

По мнению Назарова, процедура наблюдения может растянуться на 1,5 года, после чего управляющий сделает вывод о дальнейшей судьбе предприятия. Один из вариантов — полное финансовое оздоровление, другой — введение конкурсного управления и банкротство, изложил перспективы гендиректор.

«Постараемся вытащить предприятие. Введение процедуры наблюдения нам в этом поможет», — заключил он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Хабаровске задержали подозреваемых в убийстве сына местного бизнесмена
Оливер Стоун назвал причину создания фильма о Путине
Северная Корея запустила несколько противокорабельных ракет
Пропавший в Мьянме самолет с телами погибших нашли в море
Расследование скандала в Катаре подтвердило версию кибератаки
Постпред России допустил изменение курса ЕС в отношении Москвы
Ракета «Протон-М» со спутником США стартовала с Байконура
В Вашингтоне прошла панихида по убитому в США россиянину
Спорт
Кубок конфедераций: Акинфеев досчитает до ста 10 главных цифр о заявке сборной России на Кубок конфедераций
Авто
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего Отличительной чертой концепта стала единственная дверь, открывающаяся по принципу «крыло чайки», а также полностью закрытые колеса
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь