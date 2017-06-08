Активные летные испытания МС-21 из Иркутска начнутся с 10 июля
Портфель заказов на самолет составляет 285 машин.
Портфель заказов на самолет составляет 285 машин.
Активные летные испытания нового российского пассажирского авиалайнера МС-21 из Иркутска начнутся с 10 июля. Об этом сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров. На данный момент портфель заказов на самолет составляет 285 машин, из них на 185 самолетов заключены твердые (проавансированные) контракты. Первым заказчиком лайнера стал «Аэрофлот», планируется, что в парке авиакомпании будет эксплуатироваться 50 МС-21. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.
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МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя два дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие