Активные летные испытания МС-21 из Иркутска начнутся с 10 июля

Активные летные испытания нового российского пассажирского авиалайнера МС-21 из Иркутска начнутся с 10 июля. Об этом сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров. На данный момент портфель заказов на самолет составляет 285 машин, из них на 185 самолетов заключены твердые (проавансированные) контракты. Первым заказчиком лайнера стал «Аэрофлот», планируется, что в парке авиакомпании будет эксплуатироваться 50 МС-21. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации «Иркут» с первым в Иркутске полетом МС-21−300, который состоялся 28 мая. Заместитель председателя правительства доложил президенту об испытательном полете по телефону.