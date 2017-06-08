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08:17 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Активные летные испытания МС-21 из Иркутска начнутся с 10 июля

Портфель заказов на самолет составляет 285 машин.

Источник: IrkutskMedia.ru

Активные летные испытания нового российского пассажирского авиалайнера МС-21 из Иркутска начнутся с 10 июля. Об этом сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров. На данный момент портфель заказов на самолет составляет 285 машин, из них на 185 самолетов заключены твердые (проавансированные) контракты. Первым заказчиком лайнера стал «Аэрофлот», планируется, что в парке авиакомпании будет эксплуатироваться 50 МС-21. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации «Иркут» с первым в Иркутске полетом МС-21−300, который состоялся 28 мая. Заместитель председателя правительства доложил президенту об испытательном полете по телефону.

МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя два дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на второй квартал 2016 года, были перенесены на 2017-й. Серийный выпуск новейшего российского лайнера МС-21, первый полет которого состоялся в Иркутске 28 мая, начнется в 2019 году. Корпорация «Иркут» планирует ежегодно производить по 70 таких лайнеров. Сейчас Иркутский авиазавод собирает три экземпляра МС-21, которые будут задействованы в испытательных полетах. Также предприятие параллельно занимается сборкой пяти серийных лайнеров. Это необходимо для выполнения программы летных испытаний в максимально короткие сроки.

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