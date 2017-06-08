Овсянников: вопрос нового заказа на плавкран для Севморзавода решится в ближайшее время
Врио губернатора Севастополя отметил, что получение подобных крупных заказов позволяет наращивать штат персонала на заводе.
Врио губернатора Севастополя отметил, что получение подобных крупных заказов позволяет наращивать штат персонала на заводе.
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Вопрос о получении Севастопольским морским заводом (Севморзавод, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) второго заказа на строительство плавкрана будет решен в ближайшее время. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.
«Благодаря поддержке президента Владимира Путина завод получил заказ на 2,7 млрд руб. на строительство плавкрана. Скоро должно быть решение и по второму крану почти на такую же сумму»
Он отметил, что получение подобных крупных заказов позволяет наращивать штат персонала на Севморзаводе, где в советское время трудилось более 15 тыс. человек, а к моменту вхождения Севастополя в состав России в 2014 году осталось лишь 130 работников. Сейчас на заводе работает 600 человек, а в случае получения заказа на второй плавкран штат будет необходимо увеличить вдвое.
В апреле этого года сообщалось о том, что Севморзавод приступил к подготовке производства к строительству плавучего крана, которое будет завершено к концу 2019 года.
Сейчас на заводе начата масштабная реконструкция, общая сумма средств, которая будет направлена на эти цели, превышает 7 млрд руб. Финансирование модернизации завода осуществляется Объединенной судостроительной корпорацией, куда после воссоединения Севастополя и Крыма с Россией вошел Севморзавод в качестве филиала «Центра судоремонта «Звездочка», а также из средств федерального бюджета. Планируется, что модернизация будет завершена к 2020 году.