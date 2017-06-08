Овсянников: вопрос нового заказа на плавкран для Севморзавода решится в ближайшее время

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Вопрос о получении Севастопольским морским заводом (Севморзавод, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) второго заказа на строительство плавкрана будет решен в ближайшее время. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Благодаря поддержке президента Владимира Путина завод получил заказ на 2,7 млрд руб. на строительство плавкрана. Скоро должно быть решение и по второму крану почти на такую же сумму»



Он отметил, что получение подобных крупных заказов позволяет наращивать штат персонала на Севморзаводе, где в советское время трудилось более 15 тыс. человек, а к моменту вхождения Севастополя в состав России в 2014 году осталось лишь 130 работников. Сейчас на заводе работает 600 человек, а в случае получения заказа на второй плавкран штат будет необходимо увеличить вдвое.

В апреле этого года сообщалось о том, что Севморзавод приступил к подготовке производства к строительству плавучего крана, которое будет завершено к концу 2019 года.