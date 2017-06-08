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08:54 (мск), источник: VN.ru

Технопарки Новосибирска объединят в кластер-наукополис

150 млн рублей из федерального бюджета может получить в этом году «Сибирский наукополис». Так называется кластер, состоящий из нескольких технопарков, которые работают в области. Объединение площадок позволит вывести технологические производства на мировой уровень.

Это небольшая коробочка — мощнейший промышленный компьютер. Разработан инженерами Академгородка. Главное отличие от аналогов — срок службы 15 лет. С его помощью автоматизируют производство в сфере энергетики, промышленности и транспорта. Компьютер обеспечивает бесперебойную эксплуатацию оборудования. Выпуск этой модели не прекратят и через 10−15 лет, так что запчасти можно будет купить без проблем и лишних затрат.

— Если мы берем изделие, скажем, зарубежных поставщиков, то у них через 1,5−3 года от начала продаж модель промышленного компьютера снимается с производства. Они предлагают новую модель, с другими техническими характеристиками, особенностями, к которым надо адаптироваться. Это тоже повышает риски и расходы на поддержание, — поясняет руководитель направления автоматизированных систем диспетчерского управления Роман Нестуля.

Приоритетные задачи — защитить автоматизированные системы от хакерских атак и обеспечить независимость от иностранных поставщиков. Займутся и стандартизацией производства, чтобы отечественные детали смогли заменять импортные в любых системах. Новосибирская компания — один из резидентов Технопарка. Здесь дают старты новым проектам, активно развивают IT и инженерию. Новосибирская область вошла в пятерку лучших по качеству наукоемких технологий. Дальше — больше. «Сибирский наукополис» организуют по типу московского «Сколково», впереди цель — выйти на мировой уровень.

Преимущество Новосибирской области — в богатом опыте научной интеграции. Институты со РАН тесно взаимодействуют с государственными вузами. А Новосибирский Академгородок уже давно стал всемирно известным брендом. На базе НГУ развиваются и малые инновационные проекты. Например, студенты-геологи исследуют арктические земли. Плодородная почва Сибирского наукополиса открывает невероятные перспективы.

Наукополис сегодня включает компании инфо- и биотехнологий, фармацевтику и инженерию. Развивается на базе Академпарка и площадки в Кольцово. Цель — повысить узнаваемость бренда «Сделано в Сибири».

— Он интегрирует в себя несколько составляющих. И IT-кластер, и биотехнологический кластер. Новое направление, которое сильно развилось — это медицинские технологии и производство. Это основа, и она способна доказать конкурентоспособность нашего мегакластера, — отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

В этом году «Сибирскому наукополису» выделили 150 млн из федерального бюджета на развитие проектов. Готовят каталог продукции новосибирских компаний на двух языках — русском и английском. Развитие науки в регионе — приоритетная задача. Ведь, по словам классика, российское могущество прирастать будет Сибирью.

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