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08:58 (мск), источник: АиФ Омск

На 10 улицах Омска уже приступили к фрезеровке старого асфальта

На двух дорогах уложен первый слой нового полотна.

10 дорог расположенных в черте города Омска в настоящее время переживают фрезерование вышедшего в негодность асфальта. Как пишет «Ом1», работы ведутся по графику и на трёх улицах уложен первый слой нового полотна.

Уничтожение старого покрытия завершено на Госпитальной, 25-ой и 33-й Северных, Авиационной, Волгоградской, Заозерной, Граничной, Березовой, 2-ой Солнечной и проспекте Королева. Подходит к концу фрезерование на Гуртьева.

Более того, на Авиационной и 25-ая Северной, а также на Волгоградской появился первый слой нового асфальта.

Фрезерование деформированного дорожного полотна выполнено на площади около 260 000 квадратных метров. Первый слой асфальта уложен на площади свыше 85 000 квадратных метров.

Масштабный ремонт идёт в соответствии с графиком и завершится ко дню города. Скорее всего, последние работы успеют доделать даже раньше — до 27 июля.

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