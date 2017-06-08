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09:04 (мск), источник: NewsKo

Пермские промышленники будут работать с учёными

В среду, 7 июня, на заседании правительства Пермского края министр образования Раиса Кассина рассказала о результатах работы международных исследовательских групп, организованных в Пермском крае.

Глава региона Максим Решетников отметил, что многие предприятия Прикамья осваивают новую продукцию, работают в тесной кооперации с наукой.

«Мы должны поддерживать совместные проекты предприятий и науки, расширять механизмы поддержки. Один из механизмов взаимодействия науки с промышленностью — это международные исследовательские группы», — пояснил Максим Решетников.

Как рассказала Раиса Кассина, с 2011 года в Пермском крае по инициативе пермской научной общественности и Министерства образования и науки Пермского края предоставляются гранты международным исследовательским группам учёных (МИГ).

В ходе реализации проекта ведущие зарубежные учёные проводят в Перми публичные открытые лекции. Совместно с иностранными коллегами публикуют научные статьи в ведущих журналах, получают патенты на изобретения, свидетельства на компьютерные программы.

С 2011 года 54 проекта МИГ получили гранты краевого правительства, создано 25 малых инновационных предприятий. Из регионального бюджета за шесть лет направлено 428 млн руб. Дополнительно к этим средствам вузами и научными организациями Пермского края осуществлено софинансирование проектов в объёме 142 млн руб. Командами МИГ получены 75 патентов и 11 свидетельств на программы ЭВМ и подано ещё 36 заявок на патенты и четыре заявки на свидетельства.

За шесть лет работы международные исследовательские группы добились впечатляющих результатов: ведутся клинические испытания новых методов диагностики онкологических заболеваний, созданы субстанции для очищения почв, загрязнённых нефтяными отходами, изготовлен материал, необходимый для сооружения крупногабаритных авиационных конструкций, создан новый огнетушащий порошок, разработаны новые методы обработки имплантатов из силикона, которые позволяют значительно улучшить приживаемость.

МИГ привлекли инвестиции из частных средств на сумму более 325 млн руб., заключены договоры с предприятиями на использование их разработок в объеме 52 млн руб. Большая часть МИГ (порядка 75%) идут по пути коммерциализации своих научных результатов и в перспективе должны стать частью производственных технологических процессов или продуктовых линеек пермских предприятий, заинтересованных в их продукте, либо выйти на создание самостоятельных малых инновационных бизнесов.

Сегодня деятельность части проектов МИГ тесно связана с такими пермскими и российскими предприятиями, как пермский завод «Машиностроитель», «Авиадвигатель», «Прогноз», «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «Протон-ПМ», госкорпорация «Росатом», РКК «Энергия», «Объединённая авиастроительная корпорация». По ряду проектов уже ведутся переговоры об апробации результатов проектов, а также их дальнейшем внедрении.

Максим Решетников распорядился организовать встречу с пермскими предприятиями и сделать обзор тех научно-исследовательских проектов, которые не обеспечены финансированием.

«Это тоже инструмент поддержки инноваций. Если хорошие проекты, давайте увеличивать финансирование при условии, что предприятия подтвердят свой интерес к этим проектам», — отметил Максим Решетников.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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