Проблемными кредитами украинцев займется государство

Одной из главных причин кризиса на банковском рынке Украины стало большое количество невозвращенных банкам кредитов. По данным Нацбанка, в первом квартале 2017 года доля проблемных кредитов всех банков достигла 55,1%. С учетом того, что сейчас весь кредитный портфель системы составляет 1,032 триллиона гривен, должники не обслуживают ссуды на 568,8 миллиарда гривен. Проблемными считаются все кредиты, просрочка по выплате которых превысила 90 дней.

Неотданные долги

В значительной степени такая ситуация сложилась из-за трехкратной девальвации гривны, АТО и Крыма.

«До кризиса 2008 года банки достаточно активно кредитовали население и бизнес в иностранной валюте. Это привело к большому количеству неплатежей по кредитам в связи с девальвацией гривны и падением экономики. В 2010—2013 годах банкам удалось частично стабилизировать ситуацию, но в связи с кризисом 2014 года, в результате которого национальная валюта девальвировала на 300 процентов, а также в связи с началом боевых действий на Востоке Украины, доля проблемной задолженности значительно возросла», — рассказал и.о. начальника управления по урегулированию корпоративных кредитов ОТП Банка Юрий Титов.

По данным Нацбанка, в Крыму и зоне АТО банки потеряли кредитов на сумму около 80 млрд гривен.

Кроме того, некоторые должники просто не возвращают банкам деньги. По данным Фонда гарантирования вкладов, большая доля проблемных долгов неплатежеспособных банков приходится на 600 бизнес-групп, которые вместе должны почти 180 млрд. гривен, и не обслуживают свои кредиты.

Государство займется проблемой

Для решения этой проблемы правительство планирует создать отдельную структуру, которая будет разбираться с неработающими кредитами банков. С такой инициативой выступает Министерство финансов.

«В отличие от банков, которые имеют много ограничений, эта структура сможет более эффективно работать с проблемными кредитами. Банки будут передавать ей проблемные активы, а она будет решать, что делать с ними дальше — продавать или возвращать самостоятельно», — рассказала первая заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

Предполагается, что такая санационная компания будет создана с участием международных организаций и не будет стоить государству дорого, потому что у нее не будет банковской лицензии. «Она не будет большой и не потребует серьезной капитализации», — подтверждает Оксана Маркарова.

Государство уже имеет опыт работы с проблемными активами банков, но он — отрицательный. Подобную функцию должен выполнять национализированный в 2009 году «Родовид Банк». Правительство капитализировало его на 2,35 миллиарда гривен. Но это ему не помогло — «Родовид Банк» не только не смог пустить в работу проблемные активы других банков, но и не удосужился разобраться с собственными.

Нацбанк подсчитал, что 92 процента всех его кредитов были проблемными и он требовал дополнительной государственной поддержки.

Государству не удалось получить доходы от работы этого банка.

«В течение деятельности банка как санационного его доходы покрывали лишь расходы, государство не имело никаких дивидендов от деятельности банка», — сообщил Нацбанк. Поэтому в конце 2016 года «Родовид Банк» был признан неплатежеспособным.

Банки хотят большего

Минфин предлагает, чтобы на первом этапе новая санационная компания разбиралась с проблемными кредитами государственных банков, а затем взялась за частные.

«Такая структура должна пользоваться облегченным процессом взыскания долгов под эгидой государства. К слову, Фонд гарантирования вкладов уже имеет портфель проблемной задолженности на сумму около 20 млрд гривен. То есть структура, на самом деле, уже аккумулировала проблемные активы различных банков. Чего нет, так это института по эффективному сбору этих денег», — комментирует директор по взысканию проблемных активов «Укрсоцбанка» и «Альфа-Банка Украина» Артур Атанов.

В то же время сами банкиры считают, что только работы такой структуры будет недостаточно для решения их проблем.

«Более полезным для банков в части очистки баланса было бы предоставление налоговых преференций при списании проблемной задолженности, а также освобождение физических лиц от налога на прибыль при прощении части задолженности», — говорит Юрий Титов.