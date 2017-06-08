У работников крупных компаний в РК зарплата растет быстрее — исследование

По итогам 1 квартала 2017 года среднемесячная заработная плата казахстанцев составляла 140,3 тысячи тенге, что на 5,6 процента выше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

В то же время для сотрудников крупных и средних предприятий этот показатель достигал 155,4 тысячи тенге — на 6,6 процента больше, чем годом ранее.

Сообщается, что зарплата работников больших компаний оказалась в 1 квартале текущего года на 10,8 процента выше средней по РК. Для сравнения, годом ранее разрыв составлял 9,8 процента.

Помимо более высокого роста номинальной заработной платы, работники больших компаний меньше ощущают снижение покупательской способности.

Несмотря на то, что рост оплаты труда в целом по РК уступает инфляции, индекс реальной заработной платы для крупных и средних предприятий составил 98,9 процента против 98 процентов в среднем по стране.

Примечательно, что хотя номинальные зарплаты работников больших компаний всегда были выше среднего по стране, ранее их покупательская способность снижалась сильнее и увеличивалась медленнее, чем в среднем по РК (102,6 процента против 103,8 в прошлом квартале и 96,2 против 97,3 процента в 1 квартале 2016).

В региональном разрезе самые высокие заработные платы, традиционно, наблюдались в нефтяных регионах и столице (Атырауская область — 256,2 тысячи тенге, -0,4 процента за год, Мангистауская — 247,3 тысячи, +0,4 процента за год, Астана — 203,5 тысячи тенге, +7,6 процента за год).

Самый высокий годовой рост номинальных заработных плат отмечен в Астане, Акмолинской и Актюбинской областях (на +7,6 процента). При этом индекс реальной заработной платы положителен лишь в последних двух регионах — 100,3 процента.

Самый большой разлет между среднемесячными заработными платами сотрудников больших компаний и средней оплатой труда в целом отмечен в Западно-Казахстанской области, где крупные и средние предприятия платят своим работникам сразу на 18,7 процента больше средних номинальных зарплат по региону. Также значителен разлет в Мангистауской области (14,7) и Атырауской (14,4 процента).

Для больших компаний индекс реальной заработной платы положителен в 7 регионах из 16 и еще в 2 регионах равен 100 процентам (это указывает на то, что покупательская способность сохранилась на прежнем уровне).

Заметнее всего покупательская способность работников крупных и средних предприятий выросла в Актюбинской (индекс — 101,8 процента), Акмолинской (101,6) и Костанайской (101,3 процента) областях.