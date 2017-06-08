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09:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье планируют построить 17 детских садов до 2019 года

Это позволит дополнительно создать 2,8 тысяч новых мест в дошкольных учреждениях.

Источник: Reuters

17 детских садов планируется построить в Пермском крае к 2019 году.

Об этом заявил врио губернатора Прикамья Максим Решетников, выступая перед депутатами на пленарном заседании краевого Заксобрания.

На строительство детских садов в 13 территориях выделят 1,9 млрд рублей. Это позволит дополнительно создать 2,8 тысяч новых мест в дошкольных учреждениях.

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