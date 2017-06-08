В Ленинском районе Челябинска на неделю перекрыли проезд

Запрет введен на улице Тухачевского на перекрестке с улицей Барбюса, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Он вступил в силу сегодня, 8 июня, с 8:00. На месте специалисты занимаются реконструкцией тепломагистрали. Завершить работы планируют к 20:00 среды, 14 июня.