В Ленинском районе Челябинска на неделю перекрыли проезд
В Ленинском районе Челябинска ввели ограничение движения для транспорта.
В Ленинском районе Челябинска ввели ограничение движения для транспорта.
Запрет введен на улице Тухачевского на перекрестке с улицей Барбюса, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Он вступил в силу сегодня, 8 июня, с 8:00. На месте специалисты занимаются реконструкцией тепломагистрали. Завершить работы планируют к 20:00 среды, 14 июня.
Добавим, что аналогичные ограничения затронули и другие районы города. Так,