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09:20 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Ленинском районе Челябинска на неделю перекрыли проезд

В Ленинском районе Челябинска ввели ограничение движения для транспорта.

Источник: РИА "Новости"

Запрет введен на улице Тухачевского на перекрестке с улицей Барбюса, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Он вступил в силу сегодня, 8 июня, с 8:00. На месте специалисты занимаются реконструкцией тепломагистрали. Завершить работы планируют к 20:00 среды, 14 июня.

Добавим, что аналогичные ограничения затронули и другие районы города. Так, из-за ремонта асфальта перекрыт проезд, в том числе и для общественного транспорта, на Комсомольском проспекте, Также заблокирован трафик на участках улиц Артиллерийской, Доватора и Яблочкина.

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