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09:07 (мск), источник: ИА REGNUM

Еще вчера никто не верил: в Хабаровском крае будут строить промысловый флот

Девять новых промысловых судов планируют построить на местных судостроительных верфях.

Источник: ИА REGNUM

С 8 июня в Хабаровском крае заработает механизм привлечения в рыбопромысловую отрасль инвестиционных квот. Рыбопромышленники, заинтересованные в квотах, намерены построить на хабаровских верфях новые промысловые суда — для них предусмотрены солидные скидки, передает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время рыбопромысловый флот Хабаровского края на 80% состоит из старых судов еще советской постройки, которые морально и физически устарели. На вооружении хабаровских рыболовов — бывшие в употреблении японские шхуны, подержанные китайские и корейские сейнеры.

Власти Хабаровского края всерьез обеспокоены как безопасностью моряков, работающих на подобном флоте, так и слишком высокой, в итоге, себестоимостью продукции: часто приходится проводить ремонты таких судов, слишком дорого они обходятся. Поэтому с новым механизмом инвестиционных квот, или как их называют рыбаки «квот под киль», региональные власти связывают большие надежды, — рассказали в комитете по рыбному хозяйству министерства природных ресурсов Хабаровского края.

«Переформатировать всю отрасль — «от мачты до киля».

Рыбаки готовы заказывать новые суда на хабаровских верфях. Тем более, что новый механизм предусматривает для них +20% к лимитам на вылов биоресурсов, в случае, если заказ на новый флот будет сделан на региональных верфях. По предварительным договоренностям правительства Хабаровского края и Минпромторга России в ближайшие годы Хабаровский и Амурский судостроительные заводы получат заказы на строительство 53 судов, сообщило ИА Хабаровский край сегодня.

Однако не все так гладко, как хотелось бы. Верфи региона пока к новшествам законодательства не готовы, — рассказал руководитель рыболовецкой артели «Колхоз им. 50 лет Октября» в свободном порту Ванино Давид Фукс.

Для сравнения: новое, со стапелей, рыболовное судно сегодня стоит, в среднем, 50 млн долларов США. В его качественный корпус уже вмонтировано все, что нужно для отличной и продуктивной рыбалки. Производство небольших сейнеров с импортной начинкой сейчас налажено на Западе России. Но в Хабаровском крае приняли решение «перелопатить всю отрасль, как говорят на флоте «от мачты до киля» и строить суда без импортной начинки — полностью свои. Хабаровские и комсомольские корабелы и региональные власти прекрасно осознают, что проекты придется осваивать с нуля и нести большие затраты на головные суда — первые в партиях. Тем не менее, у Хабаровского края есть исторический опыт отличного судостроения. Суда здесь строили весь советский период: надежные, с отличными крепкими корпусами, выдерживающими самые суровые льды.

Еще один, уникальный механизм обновления флота разработали в Хабаровском крае: это так называемый «утилизационный грант». Им могут воспользоваться юридические лица, в уставном капитале которых доля офшорных компаний менее 50%. Такие компании могут сдать в металлолом судно, которому более 30 лет и которое в последние 5 лет состояло в Российском морском регистре. За сданное в утиль старое «корыто» судовладелец получает субсидию на покупку, строительство нового судна, в том числе и по договорам лизинга. Компенсация составит 10% от стоимости судна, но не более 70 млн рублей.

К старту проекта по инвестиционным квотам рыбопромышленники уже подали заявки на строительство 9 новых судов и на строительство двух мощных рыбоперерабатывающих заводов — в свободном порту Ванино и в Аяно-Майском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, развитие рыбопромысловой и флотской отраслей в ДФО тормозит отсутствие нового современного флота. Суда, имеющиеся на вооружении моряков сегодня были построены еще в советские времена, морально и физически устарели. В частности, в свободном порту Корсаков, где власти и инвесторы планируют осуществить масштабные инвестпроекты, не хватает современных судов и кадров. Аналогичная ситуация характерна для всех морских регионов Дальнего Востока. По данным специалистов, большинство траулеров держится на плаву благодаря чуду: их средний возраст 28 лет, к 2018 году в промысловом флоте ДФО их останется всего 19.

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