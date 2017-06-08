Индекс цен производителей промышленных товаров в Пермском крае вырос на 0,2%
В мае 2017 года индекс цен производителей промышленных товаров Прикамья по отношению к предыдущему месяцу составил 100,2%, сообщает Пермьстат.
В мае 2017 года индекс цен производителей промышленных товаров Прикамья по отношению к предыдущему месяцу составил 100,2%, сообщает Пермьстат.
По данным статистики, цены в сфере полезных ископаемых увеличились на 2,1%, в сфере обрабатывающих производств уменьшились на 0,6%.
В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха цены выросли на 0,5%.
Индекс цен в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов остался без изменения.