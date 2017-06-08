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09:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Индекс цен производителей промышленных товаров в Пермском крае вырос на 0,2%

В мае 2017 года индекс цен производителей промышленных товаров Прикамья по отношению к предыдущему месяцу составил 100,2%, сообщает Пермьстат.

По данным статистики, цены в сфере полезных ископаемых увеличились на 2,1%, в сфере обрабатывающих производств уменьшились на 0,6%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха цены выросли на 0,5%.

Индекс цен в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов остался без изменения.

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