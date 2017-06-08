Стоимость моторного топлива в мае в Прикамье выросла на 1%
По данным Пермьстата, на потребительском рынке Пермского края в мае текущего года цены на моторное топливо выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 1,0%.
По данным Пермьстата, на потребительском рынке Пермского края в мае текущего года цены на моторное топливо выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 1,0%.
Стоимость моторного топлива увеличилась на 0,2%, бензина АИ-92 и АИ-93 на 0,2%. Цена газового моторного топлива осталась без изменений.