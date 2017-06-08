Стоимость моторного топлива в мае в Прикамье выросла на 1%

Стоимость моторного топлива в мае в Прикамье выросла на 1%

По данным Пермьстата, на потребительском рынке Пермского края в мае текущего года цены на моторное топливо выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 1,0%.