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09:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Стоимость моторного топлива в мае в Прикамье выросла на 1%

По данным Пермьстата, на потребительском рынке Пермского края в мае текущего года цены на моторное топливо выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 1,0%.

Стоимость моторного топлива увеличилась на 0,2%, бензина АИ-92 и АИ-93 на 0,2%. Цена газового моторного топлива осталась без изменений.

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