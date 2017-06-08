Деньги от продажи «Хаяттов» во Владивостоке потратят на строительство школ и больниц

Владивосток, 8 июня, PrimaMedia.

Часть средств от реализации двух «Хаяттов» во Владивостоке — на мысе Бурном и Корабельной набережной — направят в муниципалитеты на строительство новых школ, больниц и спортивных площадок в городах и районах края. Об этом заявил 8 июня глава региона во время «Прямой линии» с Владимиром Миклушевским, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Мы приняли решение эти гостиницы достроить и продать. Одна из них уже выставлена на продажу через Российский аукционный дом. Интерес со стороны потенциальных покупателей есть», — отметил Владимир Миклушевский.

Глава края добавил, что часть средств, вырученных от продажи объектов, направят в муниципалитеты.

«Владивосток за последнее время очень преобразился — появились мосты, современный университет, инфраструктура, но нужно и районы подтягивать. Поэтому часть средств от продажи гостиниц планируем направить на строительство новых школ, больниц и спортивных площадок в городах и районах края», — заявил глава региона.

Напомним, гостиничный комплекс на Корабельной набережной будет достроен и только затем продан. По словам Владимира Миклушевского, достроенная гостиница будет продана дороже, и понесенные затраты окупятся.

Глава региона неоднократно подчёркивал, что решение о начале строительства гостиниц не принимал, но ответственности с себя за доведение этого вопроса до логичного конца не снимает.

«Я несу все обязательства своего предшественника — нравится мне это или нет, я обязан это делать как губернатор», — считает глава края.

Отметим, гостиница на мысе Бурном во Владивостоке выставлена на продажу Российским аукционным домом 1 июня на площадке Петербургского международного экономического форума.